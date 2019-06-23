737停飛釀精神財物損失　機師集體告波音

中評社香港6月23日電／400多名機師指控美國飛機製造商波音（Boeing）“前所未有地掩飾”旗下最暢銷737系列最新機種737 MAX的“已知設計瑕疵”，因此對波音提出集體訴訟並尋求數百萬美元賠償。



澳洲廣播公司（ABC）新聞網報道，2011年首度宣布、2017年開始服役的波音737 MAX系列，是波音737家族的第4代成員，而波音737窄體客機一直是全球廣受歡迎的短程航線運輸支柱。



然而，印尼獅子航空和衣索比亞航空先後在去年10月和今年3月發生空難，共奪走346人性命後，美國總統特朗普簽署緊急命令要求所有737 Max 8和737 Max 9機型停飛。



獅航和衣航空難事故後，除部分346名罹難者的家屬向波音提告尋求賠償，挪威航空（Norwegian Air）等航空公司也因MAX系列的全球禁飛令，向波音尋求營運損失上的補償。



而針對波音公司的最新這起訴訟，是首次由有資格駕駛737 MAX型客機的機師集體提告，指控波音的決策導致他們在飛機停飛後遭受財務損失及精神痛苦。



中央社援引報道，初始原告“機師X”（Pilot X）因“害怕波音報復及遭波音顧客歧視”而選擇維持匿名，而昨天提交起訴書，尋求替機師X和同一家航空公司的400多名機師求償。



據澳洲廣播公司看到的法院文件，訴狀主張波音“前所未有地掩飾MAX系列已知設計缺陷”，種種缺陷“不出預料地導致兩架MAX型客機墜毀，接著全球一律禁飛”。



原告主張，自機隊全球停飛已來，他們“持續遭逢重大薪資損失及其他經濟和非經濟損失”。



這起集體官司將在芝加哥法院審理，聽審日訂在今年10月21日。