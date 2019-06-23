中俄蒙旅遊合作日趨深化

中評社香港6月23日電／當前，中俄蒙旅遊合作基礎穩固、潛力巨大，已進入提質轉型、深度發展的新時期。今後中俄蒙三國需進一步加強旅遊合作，共享機遇，共創繁榮。



新華社報道，中國文化和旅遊部部長雒樹剛6月23日在內蒙古烏蘭察布市舉行的第四屆中俄蒙三國旅遊部長會議上介紹，自中俄蒙三國旅遊部長會議機制于2016年創建以來，三方利用這一平台，不斷推動旅遊產業交流互鑒、深化合作，打造串聯3國的“萬里茶道”旅遊線路和產品，建立聯合宣傳推廣體系，增進三國人民間的友好感情。



雒樹剛說，中俄蒙廣泛深入的旅遊交流合作助推三國在經貿合作、民間友好、文明互鑒等方面全方位發展，三方互訪人數不斷增長就是最有力的證明。今年前5個月，俄羅斯公民訪華人數達105萬人次，同比增長15.8%；蒙古國公民訪華人數達76萬人次，增長3.2%；中國公民訪俄羅斯人數達72萬人次，同比增長16.2%；中國公民訪蒙古國人數達6萬人次，與去年同期基本持平。



俄羅斯聯邦旅遊署副署長阿列克謝·科紐什科夫、蒙古國自然環境與旅遊部國務秘書青格勒表示，中俄蒙三國的獨特地緣優勢和傳統友誼為三方優先發展邊境旅遊創造必要條件。三方旅遊主管部門、企業和旅行社之間開展密切合作，確保中俄蒙旅遊深度合作。



據介紹，今後中俄蒙三方將繼續推動實施更加便利的旅遊簽證政策，持續簡化出入境手續，提升口岸驗放效率；推動三方重點城市間增設航線，開通旅遊包機、旅遊專列，鼓勵發展跨境自駕遊；推動三方在旅遊保險、旅遊救援救助等方面的務實合作；在導遊培訓、多種語言文字標識、餐飲服務等方面相互支持，提供更加符合遊客需求的貼心服務。



第四屆中俄蒙三國旅遊部長會議6月23日在內蒙古自治區烏蘭察布市開幕，三方代表率團出席。會議期間，還舉辦“萬里茶道”文化旅遊博覽會開幕式、“友誼·和平·年輕的使者”中俄蒙青少年內蒙古旅遊夏令營開營儀式、中蒙俄（國際）汽車越野拉力賽發車儀式等活動。