信息化催生全新生活方式

讓信息化為我們創造更加美好生活 中評社北京6月24日電／過去幾十年，人類社會經歷了激動人心的數字化、網絡化和智能化變革，在我們生活的物理世界之上已經出現一個數字網絡世界的雛形，人們的很多活動直接發生在數字網絡世界中，同時物理世界和數字網絡世界被連接起來，線上線下生活緊密交融，數字化生活時代已經到來。



人民日報發表中國人民大學信息學院院長文繼榮文章表示，從電子商務發展、移動支付普及，到智慧交通智能出行，再到遠程教育資源共享，信息化深刻影響人們生活的方方面面。與之前的科技革命和產業革命相比，信息化革命對人們生活的影響範圍更廣、程度更深。信息化的發展將全方位改變社會面貌，催生全新的生活方式，為我們創造更加美好的生活。



國家互聯網信息辦公室發布的《數字中國建設發展報告(2018年)》顯示，截至2018年底，中國網民規模達8.29億，互聯網普及率達59.6%，數字經濟規模達3.31萬億、占GDP比重達34.8%。這一系列數字意味著，信息化時代數字中國建設正在帶來產業新升級、經濟新發展、社會生活新變革。信息化對社會生活的影響是全面而深遠的，不僅在衣食住行等方面為我們提供全新的體驗，滿足人們品質化、多元化、個性化的需求，還能為我們生活在一個更為安全的世界提供保障。更進一步看，信息化還可以使人們生活得更有尊嚴，更好地滿足人們的尊重需求；信息化也為滿足人們的自我實現需求提供了更多可能。可以預見，在信息化快速發展的未來，大數據、雲計算特別是人工智能、5G技術不斷取得新突破，將對社會生活帶來更為深遠的影響。展望未來，信息化必將為我們創造更加美好的生活。



文章指出，讓信息化為我們創造更加美好生活，需要進一步發展現代信息技術。高性能芯片、基礎軟件、移動設備、物聯網、高速互聯網、雲計算、大數據平台等技術構建了數字網絡世界的基礎架構。在需求驅動下，帶寬速率、儲存能力、計算性能等快速發展，使得海量數據能順利完成從采集、傳輸、存儲到計算的生命周期。數據作為數字網絡世界中的核心資產，具有與物理世界中的物品完全不同的性質。如何保證數據的安全性、真實性、有效性、不可複制性成為數字世界中數據流轉的關鍵問題，而區塊鏈等新技術的出現為解決這些問題提供了新的思路和辦法。大數據分析和人工智能等技術近年來快速發展，提供了將數據轉化為信息和知識，進而進行決策的工具和方法。虛擬現實(VR)和增強現實(AR)等技術為人類提供了一個和數字網絡世界的互動可視化接口。智能硬件和機器人等技術將數據和智能轉化成實際產品，進入人們的生活。這些信息技術的發展程度決定著信息化發展水平，將構成未來信息時代的核心競爭力。我們要統籌布局，加大對信息技術領域基礎前沿技術的投入，尤其是發揮企業的創新主體地位和主導作用，構建自主可控的信息技術體系，培育形成具有國際競爭力的產業生態，為未來的數字化生活提供技術支撐。



讓信息化為我們創造更加美好生活，離不開法律和文化的支撐。數字網絡世界及其與物理世界的交互帶來了全新的社會問題，解決這些問題需要國家出台相關政策，構建信息化社會的治理框架，其中最為重要的是法律和文化兩個方面的支撐。一方面，信息安全尤其是網絡安全是信息化社會的基礎。信息采集、傳輸、存儲、使用中的任何安全和隱私顧慮，都會嚴重影響用戶對信息技術的使用。我們要制定相關法律法規，實現依法治網，保障信息基礎設施安全，保護用戶個人信息安全，規範數據和服務的權責等，切實維護數字網絡空間的安全、可靠，讓人們對信息技術和產品用得好、用得放心。另一方面，數字網絡空間日益成為億萬民眾共同的精神家園和虛擬生活空間。正如現實社會一樣，文化建設在這裡也必不可少。我們要加強管理，深入開展教育和宣傳，引導全社會共同營造風清氣正的網絡世界。





