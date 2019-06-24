中國經濟“韌”在哪裡

中評社北京6月24日電／今年“6•18”電商大促近日結束。京東大數據顯示，6月1日零時至6月18日24時，京東累計下單金額達2015億元，較去年增長26.57%，多個品牌及產品銷量再度刷新紀錄，繼續保持高質量增長。《人民日報》刊文認為，“6•18”最早作為京東商城的周年慶活動，現已發展成為線上線下共同參與，電子、電器、生鮮、生活服務等多領域聯手促銷的“購物節”，快速增長的成交額和品質化的發展趨勢，凸顯了中國經濟的內生動力和強大韌性。



北京青年報發表智欣文章指出，2014年以來，“經濟韌性”一詞在許多場合被屢屢提及，成為人們認識和把握當前中國經濟特征的一個重要概念。剛剛過去的“6•18”年中大促，各電商平台、眾多品牌和商家銷量持續大幅增長，顯示出消費對經濟增長的巨大拉動作用，專家視之為中國經濟強大韌性的又一生動見證。從這個角度看，中國經濟表現出了足夠的韌性與活力，接下來需要進一步加以發展和鞏固。



文章分析，中國經濟的強大韌性最主要來自基本面。中國物質基礎雄厚、人力資本豐富、發展潛力巨大，正處於新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展進程中，具備廣闊的市場回旋空間。中國發展仍處於重要戰略機遇期，特別是近年來深化供給側結構性改革所取得的積極成效，推動經濟運行進入價格回升、成本下降、盈利改善、信心增強的良性循環。



文章表示，隨著經濟結構轉型加快和全球貿易環境發生變化，中國經濟增長的“三駕馬車”中，外貿的作用明顯下降，去年淨出口對經濟增長貢獻為負，投資增長也有所減弱，擴大消費由此承擔了最重要的任務。今年“6•18”購物節期間，有兩個消費趨勢頗為引人注目，一是消費者的需求層次顯著提高，更加注重品牌附加值和個性化，電商平台依靠大數據及時感應這一變化，以反向定制產品滿足消費者需求，如京東推出的洋酒品類定制產品成交額同比增長超15倍，表明市場消費潛能還有巨大的挖掘空間。二是三四線城市和農村地區的消費潛能加速釋放，“消費下沉”成為消費升級的另一個驅動力，“小鎮青年”成為中國消費主力的重要部分。



擴大消費已是中國經濟增長的頭號“馬車”，也是發展和鞏固中國經濟韌性的第一抓手。為此，要按照中央和國務院關於完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的政策要求，大力改善營商環境，加快建立健全質量標準和消費後評價體系，強化消費領域企業和個人信用體系建設，提高消費者主體意識和維權能力，創建安全放心的消費環境。無論是在集中促銷還是常態經營條件下，都要嚴格執行《電子商務法》，構建法治化電商營商環境和消費環境，遏制懲治假冒偽劣、標價虛高、刷單刷信、惡意差評、敲詐勒索等違規違法行為，這是電商擴大消費的必由之路。



改革開放四十多年來，正是因為居民收入大幅提高和購買力顯著提升，中國才形成了龐大的消費市場，中國經濟才具備了強大的韌性。進一步擴大消費，發展和鞏固經濟韌性，需要深化收入分配改革，完善收入分配結構，有效提高居民收入水平。目前，中國約有3億城市人口人均GDP在2萬美元左右，還有10億多人口人均GDP不超過4500美元，後一部分相對低收入群體如果能夠實現收入可持續增長，將釋放出巨大的消費能力，為擴大消費貢獻相當的份額，為中國經濟不斷增強韌性提供堅實支撐。



文章最後表示，進一步擴大消費，發展和鞏固中國經濟的韌性，需要繼續推進戶籍制度改革，破解城鄉二元結構，提高中國城鎮化水平，讓勞動力資源充分流動，讓更多農民進城落戶消費。目前中國城鎮化水平約為60%，相較發達國家75%、80%甚至更高的水平，中國城鎮化還有著巨大的發展空間，新增城市人口的日常生活、住房、子女教育、醫療養老等消費需求，應當打造成為中國消費和經濟韌性的重要增長點。

