加強信用監管　更大程度激發市場活力

中評社北京6月24日電／近日召開的國務院常務會議部署加快建設社會信用體系，構建相適應的市場監管新機制。會議提出，加強信用監管是基礎，是健全市場體系的關鍵，可以有效提升監管效能、維護公平競爭、降低市場交易成本。當前，信用監管已成為優化營商環境的重要內容，下一步應加快完善企業征信系統打破信息“孤島”，充分發揮信用激勵和失信聯合懲戒作用，營造誠實守信、公平競爭的市場環境，從而促進更大力度簡政放權，進一步激發市場活力。



經濟參考報發表記者班娟娟文章表示，信用是市場經濟的基石，也是市場主體安身立命之本。近年來，中國不斷加快信用體系建設，包括全面實施統一社會信用代碼制度，初步形成失信聯合懲戒機制等，取得了明顯成效。以失信懲戒為例，數據顯示，截至今年5月底，全國法院累計發布失信被執行人名單1409萬人次，累計限制購買飛機票2504萬人次，限制購買動車高鐵票587萬人次，422萬失信被執行人懾於信用懲戒主動履行法律義務。



管得好才能放得更開。建立公正高效的事中事後監管體系是“放管服”改革的重要一環。今年，“信用監管”首次被寫入政府工作報告，以信用為核心的新型監管機制邁入新階段。不過，不容忽視的是，中國征信體系還不夠完善，多領域市場主體失信行為時有發生，各種侵權行為及假冒偽劣現象仍未得到根治，違法成本低懲戒力度有限等，在一定程度上影響營商環境的優化。



文章提出，必須多措並舉加快信用體系建設、強化信用監管。



首先，著力破解信息“孤島”，完善征信系統。在社會信用體系建設中，征信是一個基礎信息服務，通過信息共享能夠促進整個社會保持良好的誠實守信的信用環境。然而，由於理念、技術、機制等多方面原因，政府部門之間仍在某種程度上存在信息“孤島”和數據“壟斷”現象。信息不對稱以及信用不足問題還直接影響了市場的資源配置效率。為此，必須加快政府信息系統互聯互通，促進數據開放共享，建立權威、統一、可查詢的市場主體信用記錄。



其次，加大聯合懲戒力度，杜絕“破窗效應”。市場失信行為之所以長期存在，違法成本低、維權成本高是重要原因。目前，針對法院執行、市場監管、涉金融、統計等重點領域失信問題，有關部門建立了“黑名單”制度，下一步必須強化跨行業、跨領域、跨部門聯合懲戒，對失信主體要堅決依法依規懲治直至逐出市場。只有讓失信者“寸步難行”，才能避免劣幣驅逐良幣以及“破窗效應”的發生。



再次，打造“互聯網+監管”體系，創新監管手段。在當前市場主體持續增加、監管任務不斷加重的形勢下，利用大數據、人工智能、雲計算，處理海量和動態的信用信息是大勢所趨。通過信息技術，借助信息共享、部門協同等方式，可以很大程度上提升監管效率和水平。比如，依托相關平台，匯聚監管對象處罰記錄、經營異常記錄、信用異常記錄等數據，實現信用風險預測預警。對失信行為早發現、早提醒、早處置，提高監管及時性和有效性。



最後，切實維護信息安全，防止濫用謀私。在信用體系建設中，也要防止商業秘密、個人隱私被違規洩露、篡改或被濫用謀私。同時，嚴厲打擊惡意競爭、倒賣征信數據等擾亂市場秩序的行為。為此，應明確信用信息采集、交換、共享的標準和要求，健全社會信用信息隱私保護和風險管理制度。



總而言之，信用經濟時代已經來臨，中國必須加快社會信用體系建設步伐，在以政府為主體加大基礎設施投入力度的同時，還要積極引入第三方信用服務機構，在全社會加快形成誠信守信氛圍，通過強化信用監管降低市場交易成本，進一步激發市場活力，從而為中國經濟發展增添強勁動力。



