辯證看待“中國企業領跑網絡新模式”

中評社北京6月24日電／日前，知名風險投資家、有“互聯網女王”之稱的瑪麗•米克爾發布了2019年互聯網趨勢報告。報告指出，互聯網經濟驅動下的中國商業模式和產品創新正引領著世界潮流。報告重點介紹了“拼團購物”、小程序生態、超級APP、新零售模式等創新做法。報告顯示, 在全球互聯網企業市值前30強中,中國企業占7位。



廣州日報發表評論員譚敏文章表示，中國互聯網企業在全球的驚艶表現，與近年來中國互聯網尤其是移動互聯網用戶的快速增長密切相關。2018年，中國互聯網用戶已達到8.2億，占全球互聯網用戶的21%，排在第二、三位的印度和美國分別占12%和8%。2018年中國移動互聯網數據流量同比增長189%。如此大的用戶規模，為中國互聯網企業的創新發展提供了龐大的流量基礎。比如，微信和支付寶這樣的超級APP用戶都是超過10億的，任何一款搭載其中的應用都自帶巨額流量，潛力非凡。同時，消費升級和城鎮化進程的不斷推進，使中國宏觀經濟走勢長期保持穩定，這也為中國互聯網企業的創新發展提供了很好的機會和平台。



文章分析，但是，對於中國企業領跑網絡新模式，也別過於樂觀。中國大多數互聯網公司，並非技術驅動型，而是商業模式驅動型。不少公司的商業模式，在其他地方都是有原型的。微博、滴滴、支付寶等都是對國外已成熟和成功模式的效仿和更新。而商業模式上的引領潮流在另一面也正暴露出我們技術上的短板。對於中國互聯網公司來說，在技術上不斷尋求創新和突破，實現新的發展，是接下來應該更多考慮的。



僅從模式創新來看，也面臨著諸多待解難題。在報告中備受推崇“拼團購物”，抓住了三四線城市用戶的消費心理，而一旦這部分增量趨於飽和之後，能否繼續前行，尚是個未知數。“拼團購物”的知名企業“拼多多”一直飽受假冒偽劣橫行的輿論困擾，在商業模式的創新中，未來如何補上監管的短板，也是能否走得更遠的關鍵。事實上，網約車、支付寶等商業模式的創新，都是在監管寬容的背景下發展起來的，而同樣的網約車鼻祖優步，在國外很多地方都遭到了封殺。加強自身監管和接受更嚴格的外部監管是互聯網企業未來面臨的挑戰，能否過關，並不容易，近年來共享單車企業的大量出局就是例證。



文章指出，近年來，大量優秀的中國互聯網企業選擇登陸美股，2018年中國企業赴美IPO數量更是創下了歷史新高。但中國互聯網企業要走得更遠，還需創新。



