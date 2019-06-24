合力共推東北亞經濟合作

中評社北京6月24日電／隨著經濟全球化和區域經濟一體化的不斷發展，東北亞地區合作領域一方面在不斷拓寬，另一方面受制於各種因素的影響，並沒有達到理想的水平。東北亞經濟如果能在區域合作及局部合作中實現突破，必將有利於地區經濟發展，為人民帶來福祉。這需要全球各方共同努力，形成合力。



經濟參考報發表記者周武英文章表示，東北亞地區在自然地理上包括中國、俄羅斯、韓國、朝鮮、日本和蒙古六個國家，地緣區位的相鄰優勢、經濟發展的互補優勢，決定了東北亞各國之間開展多領域合作將會有巨大的潛力，前景廣闊。同時，這一地區受到國際社會的廣泛關注，是全球最具發展潛力的地區之一，也是全球極少數沒有達成大區域合作的地區之一。



文章分析，東北亞地區的幾個國家中既有發達國家，也有發展中國家，經濟發展模式和水平不盡相同，但這並不影響各國經濟的融合向深度發展，目前區域內已經形成了幾個小雙邊和小多邊的合作機制，並且正在取得進展。



中俄蒙三國毗鄰而居，三方合作具備先天地緣優勢和深厚傳統積澱。隨著共建“一帶一路”倡議的提出，三國將在戰略對接的基礎上推進各項合作。目前，《中俄蒙發展三方合作中期路線圖》已經制定，將以重點合作帶動三方合作。今年，中方將分別同俄蒙兩方慶祝建交70周年，中俄蒙三方合作也將迎來新的機遇。三方還可以繼續加強交通運輸互聯互通，擴大共同貿易，加強能源、金融等領域合作，推動中蒙俄經濟走廊框架內合作項目落地實施，建立起有關機制安排，促進三方通關便利化，推動重點口岸升級改造，深入開展地方合作。同時，中俄蒙還可以擴大在上海合作組織框架內的協調和配合，在維護地區安全穩定、促進各國發展繁榮方面發揮更大作用。



今年是中日韓合作20年，三國合作站在一個新的歷史起點上。20年來，中日韓合作取得長足進展，為增進三國人民福祉，維護亞洲和平穩定，促進世界發展繁榮作出了積極貢獻。目前，中日韓三國合作重拾積極勢頭，將為東亞地區合作以及一體化進程注入新動力。



中朝兩國建交70周年，兩黨兩國一直保持著高層交往的傳統。雙方在文化、教育、科技、體育、民生等領域保持著交流合作。在兩國最高領導人的共同引領推動下，中朝傳統友誼煥發出生機，兩國關係也由此掀開新的時代篇章。未來兩國將加強戰略溝通和交流互鑒，為中朝傳統友誼賦予新內涵；加強友好交往和務實合作，為中朝關係發展注入新動力；落實好業已商定的合作項目，拓展兩國民間友好往來，擴大教育、文化、體育、旅遊、青年、地方、民生等各領域交流合作，服務兩國發展，增進兩國人民福祉。在各方共同努力下，半島和平對話的大勢已經形成，未來各方將加強溝通對話和協調合作，為地區和平穩定開創新局面。



文章認為，亞洲國家多年來積極搭建各類合作平台，已經逐漸形成利益融合、安危與共的命運共同體。維護亞洲和平穩定、加強地區合作成為主流聲音。加強合作是共同應對貿易保護主義衝擊的武器。新形勢下亞洲區域合作機遇與挑戰共存，亞洲各個合作機制之間相互補充、深化合作，可以為區域一體化注入強勁動力，為全球經濟帶來亮點。各方唯有共同努力，跳出歷史局限，增強互信，堅持對話協商，找到切實可行的路線圖，東北亞地區經濟的長期繁榮和共同發展才能擁有一個安全穩定的環境。



