樂見“代收垃圾網約工”帶來新變化

中評社北京6月24日電／７月１日即將在上海實施的“史上最嚴垃圾分類措施”，催生了大批新興職業，“代收垃圾網約工”便是其中之一。“綠色職業”與“網約工”相結合，不僅改變了這一職業的工作方式，也讓垃圾回收小哥月入過萬元成為現實。“代收垃圾網約工”，顧名思義，就是客戶通過線上預約，線下收廢品小哥上門回收並將垃圾分類打包，把紙製品送到紙廠，把塑料送到粉碎廠。(６月２０日中新社)



最近一段時間，有關上海“最嚴垃圾分類”的各種消息持續刷屏，並引發了一系列公共討論。一些網友由於部分上海市民現階段所表現出來的“不適應”，拋出了所謂“我們是否適合垃圾分類”的詰問。對此，專業媒體則從生活習慣、素質養成等各方面加以探討和回應。應該說，這種充分的深度論辯，有助於全社會加速形成關於“垃圾分類”的認同和共識。當然，理解這一環保新變化，也可以有很微觀的切入點，“代收垃圾網約工”或許就是其中之一。



從某種意義上說，“代收垃圾網約工”也算是個新職業。在過去，我們對垃圾回收人員甚至都沒有一個專門的稱謂。“撿垃圾的”“拾破爛的”，這些極其隨意且略帶嫌棄的稱呼，直觀地表明了垃圾回收從業者地位之低以及市民對垃圾回收本身的習慣性漠視。近些年來，“垃圾回收員”“代收垃圾網約工”等橫空出世，這一職業群體的人員結構、工作方式以及社會角色，都發生了根本性變化。這對於推進“垃圾分類”，顯然是一件好事。



一直以來，從事垃圾回收的基本都是大爺、大媽，他們的行為邏輯原始而明確——翻撿垃圾桶，找出紙箱、塑料瓶，賣錢。儘管我們承認，撿垃圾的大爺、大媽們為垃圾分類事業做出了巨大貢獻，但歷史的車輪滾滾向前，這種低效且簡單粗暴的垃圾分類模式，勢必難以匹配未來社會的需求。隨著更多年輕從業者進入這一領域，隨著資本搭建起新的平台，垃圾回收服務的升級以及垃圾分類的精細化、高效化，將是大勢所趨。



新的社會規則催生新的社會需求，而新的社會需求則會孵化出新的商業形態。垃圾分類回收，既是有利於環保的事業，也是一門有利可圖的生意。“代收垃圾網約工”的迅速興起，從一個側面表明：推進“垃圾分類”，還有很多新的可能。比如，我們有發達的互聯網新經濟，這意味著大量的資本、技術可以投向垃圾分類市場；再比如，我們有一群信仰低碳環保理念、向往更先進生活方式的年輕人，他們很願意成為垃圾分類的踐行者。



“代收垃圾網約服務”的供需兩旺，讓我們看到了垃圾分類事業的更多可能性。傳統和習慣都是可以改變的，給新事物一些時間，我們樂見各種創新促進垃圾分類落地生根。



來源：新華每日電訊 作者：然玉

