個稅優惠可不止擴大到大灣區

中評社北京6月24日電／6月22日，廣東省財政廳發布《關於貫徹落實粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策的通知》，明確對在大灣區工作的境外高端人才和緊缺人才，其在珠三角九市繳納的個人所得稅已繳稅額超過其按應納稅所得額的15%計算的稅額部分，由當地人民政府給予財政補貼，該補貼免征個人所得稅。



這意味著，針對境外高端人才和緊缺人才的個稅優惠範圍擴大到了整個粵港澳大灣區。早在上個月，深圳市副市長王立新就曾宣布，在境外人才引進政策方面，來粵港澳大灣區工作的短缺人才將享受15%的個人所得稅減免優惠。

而比這更早的是，自2013年起，珠海橫琴、深圳前海，以及福建平潭就按照內地與香港的個稅差額，實施了港澳台居民、境外高端人才個人所得稅稅負差額補貼政策。



這項政策的初衷是為了吸引境外高端人才，其背後的現實是內地與港澳的個稅存在一定差距。比如，內地最高個人所得稅稅率為45%，而香港則為15%或17%。



實施個稅優惠對吸引人才的效果明顯。以深圳前海自貿區為例，官方數據顯示，自2013年實施該個稅優惠政策以來，共認定境外高端人才和緊缺人才453人次，個稅補貼合計超1.73億元。2014年進駐前海的港資背景企業1021家，到2018年，這一數據增長約十倍，達10800家。



2017年起，中國城市掀起了一股搶奪人才的熱潮，這一年也是中國社會經濟發展進入新階段的一年——中國經濟已不再是過去投資、資本驅動的發展模式，而是進入了一個以人才要素為先的創新驅動模式階段。



在此基礎上，近兩年各城市為了引進人才，也是各出奇招。但相比給補貼或者直接發錢，粵港澳大灣區的個稅減免更現代也更符合倫理。這一政策也將中國吸引人才的個稅優惠拉至國際平均水平。



對標國外灣區，科技創新和先進製造業是大灣區的重要發展方向，其本質是知識經濟，而知識經濟需要大量接受過高等教育的高素質人才來支撐。



包含港澳在內的粵港澳大灣區是中國參與全球競爭的重要承載地，而它首先要解決的就是灣區內部人才流動難題以及吸引境外人才問題。其中亟待解決的問題之一就是個稅差異。



此次個稅優惠政策的推出以及範圍的擴大，可以說從根本上解決了這一痛點。這也是廣東九市在吸引人才上的一次差異化競爭，更是灣區真正參與全球人才競爭的開始。同時，在條件成熟之後，此項優惠不妨也盡快向其他城市推廣。



21世紀的競爭是人才的競爭。在全球經濟發展瞬息萬變的今天，一個高端人才的背後帶來的可能是不可估量的社會價值。有人才就有創新，而科技創新能力和國際人才優勢足以吸引到全球投資。其帶來的最直接的好處就是經濟的發展。



而個稅優惠政策的下一步，則是更多配套性的政策，如社保、醫保、本地待遇等，也需更多部門的協同，以打通各種平台的信息。總之，人才需要“引得進”，也得“留得住”，還要“用得好”，這才能方便人才集聚，增強城市及區域的全球競爭力。



來源：新京報



