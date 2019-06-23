韓國瑜台中造勢　王金平：多少人不必在乎

中評社台北6月23日電／王金平今天南下彰化參加王金平之友會彰化分會活動，被問到對昨天高雄市長韓國瑜造勢活動看法，王金平回應說，人數是司儀講的，多少人不必在乎，真心誠意造勢就好。



中央社報道，王金平今天下午來到彰化縣彰化市的南郭國小禮堂，參加王金平之友會彰化分會的造勢活動，出席的貴賓有前彰化縣長阮剛猛、卓伯源、中國國民黨籍“立法委員”柯呈枋以及彰化縣議會副議長許原龍等人。



王金平進入會場接受媒體採訪，被問到對於高雄市長韓國瑜昨晚在台中市辦造勢晚會，號稱有20萬人參加的看法，王金平回應說，他曾說過，人越多越好，多少人也不必在乎，反正去的人都是要支持的就好，真心誠意幫忙造聲勢就好，人數反正是司儀講的。



對於台中市紅派及黑派都有人參加韓國瑜的造勢晚會，王金平說，大家都是老同事老朋友，幫忙站台以增加國民黨團結的力量，不必去計較這個東西，像前“立委”顏清標，他也已經約好下禮拜碰面，一起來做直播。



而王金平在參加王金平之友會彰化分會造勢活動時，也進行演講說明他參選的政策主張，王金平說，他在“國會”有40多年的經驗，要來幫台灣把脈。



王金平指出，他認為現階段的台灣有問題，青年對自己的未來沒有信心，也沒有抱持希望；政府也不遵守公投的結果，所推動的轉型正義也成為政黨惡鬥的工具，相互對立，朝野惡鬥也導致社會不和諧，他主張要重建兩岸關係的定位與發展，也要重建整體永續的國家發展計劃，健全國家財政秩序與制度。