花蓮藍議長宴請柯文哲　跨黨派議員出席

花蓮縣議長張峻（二排左三）宴請柯文哲。（中評社） 中評社台北6月24日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲21日搭機前往花蓮、台東展開為期3天的花東行腳行程，與妻子陳佩琪前往花蓮拜訪劉一峰神父、參訪李文煌有機稻米育苗中心、參拜協天宮，過程中不僅有“柯粉俱樂部”志工相隨，數十位花東柯粉一早就到協天宮排隊等著與柯合影，其中有一位來自洛杉磯的柯粉，還特地送給柯粽子、飲料，還希望柯出馬選2020，喊“包中、包中”，而柯文哲則笑說，人家客氣啦。



柯文哲結束參拜協天宮後，則開始不公開行程，中午由中國國民黨籍花蓮縣議長張峻親自在花蓮市賴桑壽司屋宴請柯文哲，與會議員包括無黨籍的蔡依靜、楊華美、國民黨籍周駿宥等人。



被問到，有媒體報道，淺藍基層民代已與柯市長接觸。柯文哲說，我們在台大當醫生，病人到急診處你不會第一句話就問他，你是民進黨還是國民黨的。人家來也不會自動報名說是什麼黨派的，我們只會知道是當地民意代表、鄉民代表或是縣議員，也不會特別去問是哪一黨的，這個不需要。



媒體追問，這些淺藍民代是因為反韓才跟柯市長結合？柯文哲強調，沒有，還是一樣那句話，人與人交往不是第一句話就先問，你是國民黨還是民進黨或問一大堆選舉問題 ，人與人之間交往不需要這樣。



根據柯文哲認可的“柯粉俱樂部”提供的資訊，柯文哲23日的公開行程包括拜會劉一峰神父、參拜協天宮、慈惠堂、勝安宮等地方宮廟，地方組織行程綿密。