中評觀察：庶民政治助推 韓流能否再掀高峰

高雄市長韓國瑜22日在台中舉辦的初選造勢活動中發表演講（中評社 資料圖） 中評社香港6月26日電（評論員 金裕超）高雄市長韓國瑜以“榮耀新中華、歡樂向前行”為主題的622台中造勢活動日前舉行，這是繼61台北凱道、68花蓮、615雲林造勢後的第四場大型造勢活動，主辦方宣佈現場人數突破20萬，創下台中市選舉史之最，出席該場造勢的前台中市長胡志強則將活動定性為“一場庶民大翻身的運動”。自去年底“九合一”選戰“韓流”一舉改變台灣地方政治版圖後，各方就不斷在推估這股“韓流”能量還有多大、還能持續多久，韓國瑜的每一場造勢也是檢視“韓流”能量的窗口。在以庶民政治為主軸的競選策略下，“韓流”能量能否讓韓國瑜順利通過初選並成功問鼎2020大位，受到外界高度關注。



自韓國瑜投入國民黨內初選以來，所遭受的抹黑攻擊可謂史上罕見，不僅綠營集中火力猛烈黑韓反韓、“中央”在施政上頻頻卡高雄市府，藍營內部也是暗潮洶湧，阻韓的力道越來越大。韓國瑜要面對繁重的市政事務、不斷加重的競選壓力以及傾巢而出的負面攻擊，初選之路走得異常艱辛。但就四場造勢來看，韓國瑜的高人氣並未受到影響，“韓流”已經集聚了超過八十萬人的能量，這股庶民能量一旦散開，對選情產生的影響不可小覷。



韓國瑜在參選中一直強調“庶民政治”，講“庶民語言”、當“庶民‘總統’”，也因此受到廣大韓粉的堅定支持、不離不棄，他所關心的是如何真正做到“台灣安全、人民有錢”。韓國瑜在花蓮場表示有信心創造兩岸和平，把所有圍牆拆掉，帶領基層民眾過好日子，在台中場提出“拉進來、打出去”的對外策略，指出政府要“相挺”中小企業，讓台灣中小企業盡量避免受到貿易戰波及，不要成為中美兩大國角力的犧牲品，這些都對中間選民、經濟選民有很大吸引力。韓國瑜不講大話空話故弄玄虛，而是通過直白的語言講出基層百姓的心聲，這樣走“庶民路線”的政治人物在檯面上確實不多見。



但庶民政治的能量究竟能讓韓國瑜走到多遠？外界都在看。畢竟參選的情勢對韓國瑜並不算有利，目前黨內最大的競爭對手郭台銘財力雄厚、企業佈局全球，同時擁有良好的政商關係，另一對手朱立倫也有兩屆桃園縣長、兩屆新北市長的資歷，曾在高雄市長選戰中大力挺韓的王金平則是一再表態“會選到底”，黨內初選情勢愈加複雜。至於已經完成黨內初選的民進黨，更是將韓國瑜視為頭號對手，發動黨機器與政府機器全力打韓。

