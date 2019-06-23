中國多地迎來新一輪強降雨

中評社北京6月23日電／從23日凌晨起，北方強雨帶開始移入並影響廣東、江西、福建、湖南等地，目前相關搶險救災工作正在緊張有序進行。



新華社報道，廣東省水利廳通報，23日，韶關、清遠部分中小河流水位較快上漲。預計受持續性強降雨影響，西江中下游、北江可能出現洪水，部分江河主要支流以及中小河流可能發生超警洪水，防汛形勢嚴峻。



廣東省防總、廣東省應急管理廳要求，本輪降雨期間，韶關、清遠、河源、梅州、肇慶等5市各級幹部取消休假，鄉鎮幹部立刻進駐聯繫點，武警、消防等救援隊伍集結待命做好搶險準備。



氣象部門表示，3月以來廣東省降雨量顯著偏多，土壤含水量高。持續性強降雨可能引發山洪、泥石流、山體滑坡等地質災害，需嚴密防禦。



江西省永新縣多個鄉鎮普降暴雨，全縣平均降雨量89.7毫米，暴雨導致永新縣三灣鄉一段公路的水位迅速上漲，低窪處的積水達到了70公分，幾乎與公路旁邊的河道平行，極易給夜間行駛的車輛帶來危險。



當地政府立即組織鄉、村兩級幹部趕赴現場，徹夜值守在道路兩旁，指揮前行的車輛繞道或者停車歇息，等待水位降下去後再通行。



6月以來，江西省吉安縣遭遇多輪降雨襲擊，多個鄉鎮受災嚴重，許多農田被泥沙掩蓋，部分河堤和橋梁也被洪水沖毀。當地政府已經對水毀工程進行了加固處理，被損毀的河堤處已經壘上了土方和石塊，部分危橋也進行了加固處理，並且設置了警示標語，暫時禁止通行。

