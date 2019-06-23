普京說俄羅斯不會放棄南千島群島

中評社北京6月23日電／新華社援引俄羅斯媒體報道，俄羅斯總統普京日前說，俄不會放棄南千島群島（日本稱北方四島）。



據俄羅斯第一頻道電視台網站22日報道，普京日前在回答該頻道記者有關“俄將來是否會降下南千島群島上的俄羅斯國旗”這一問題時說，“我們沒有那樣的計劃”。



普京還說，俄制定了一整套開發遠東包括南千島群島的計劃，“我們將發展遠東地區的經濟和基礎設施”。



本月20日普京在電視直播節目“與普京直接連線”結束後說，他願與日本首相安倍晉三繼續就簽訂和平條約等問題進行對話。



日本北海道以北的齒舞、色丹、國後、擇捉四島被日本稱為北方四島，俄羅斯稱之為南千島群島。這些島嶼二戰前屬於日本，二戰後被蘇聯佔領，蘇聯解體後由俄羅斯作為繼承國實際控制。俄日因這些島嶼歸屬問題爭議不斷，雙方至今未締結和平條約。



根據普京與日本首相安倍晉三近年會晤結果，俄日雙方商定以1956年《蘇日共同宣言》為基礎，加快和平條約談判進程。宣言中有關條款規定，蘇聯在條約締結後向日本移交爭議島嶼中面積較小的色丹和齒舞。普京2018年11月指出，《蘇日共同宣言》雖確認蘇聯在與日本簽訂和平條約後願向後者移交兩島嶼，但未說明這些島嶼主權歸屬。