廖正井：郭台銘鬥志強　韓國瑜風險高

廖正井。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月24日電（記者 黃文杰）中國國民黨前“立委”廖正井接受中評社訪問表示，鴻海集團前董事長郭台銘爭取前“立法院長”王金平支持，力拼國民黨初選過關，策略是正確，不過底下的人是否跟著轉移挺郭？有待觀察。高雄市長韓國瑜若初選勝出，風險是最高的，特別是轉換跑道參選2020的正當性會被選民強烈質疑。



廖正井曾經在朱立倫當選第一任桃園縣長時，出任桃園縣副縣長，後來辭去副縣長，轉換跑道，2008年代表國民黨選桃園沿海選區“立委”，擔任兩屆，2016拼連任失利。



國民黨2020初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果。



對於黨內初選誰會脫穎而出？



廖正井分析，郭台銘有其優勢，過去幫過很多人，各地都有人脈幫他動員，也不能忽視他“陸軍”的力量。郭上次來桃園座談，就是透過前“衛生署長”詹啟賢跟桃園地方做連接，還有就是鴻海財務長黃秋蓮的先生游象富，在桃園大園熱心公益，地方都知道，這些都是挺郭的隱形力量。



他說，郭的優勢是國際關係非常好，第二，他是白手起家，是繼王永慶之後，第二位白手起家的成功企業家，他的奮鬥是影響到年輕人，不過優點也是它的缺點，會不會“賣台”的問題？不過這是多慮，鴻海研發中心在台灣，繳稅也都在台灣。



廖正井表示，朱立倫的行政經歷，是所有人當中最豐富，說初選已經完全沒有機會，也不能這樣講。不過朱的初期戰略是失敗，朱是國民黨最早宣佈要選2020，但是去年底，新北市長交棒之後，卻停滯一、兩個月，讓韓國瑜聲量竄上去，只能說他當時過於輕敵，過於自信。



他解釋，朱的例子在民進黨陳其邁參選高雄市長同樣看到，原本十拿九穩，萬萬沒想到被韓國瑜給逆轉，曾經擔任過桃園縣長的朱立倫，在桃園還是沒有“好好守住”。



被問到，桃園藍軍到底挺郭多？還是挺韓多？



廖正井說，挺韓機率還是比較大，只要在地方跑，會遇到很多韓粉，韓流韓粉外溢到桃園，郭拉王金平是沒有問題，只是下面的人，會不會跟著過來挺郭？就不知道了。韓國瑜跟郭台銘的距離不是很大，但也不會很近，如果郭加上王金平的支持，就有可能超越韓國瑜，重點是，這恐怕不是郭王兩人點頭就可以，底下有沒有辦法直接移轉？還要觀察。



他分析，郭台銘宣布參加國民黨初選，到正式要進行民調，時間太短，是有難度。他接觸很多理性的選民，還是建議韓留在高雄，讓郭在台北好好拼，畢竟國民黨好不容易在高雄拿到政權，是應該要繼續守住，韓國瑜轉換跑道參選2020的正當性，會被選民強烈質疑，若讓郭台銘或朱立倫來拼2020，就可以贏過民進黨，也不需要韓出來。



廖正井認為，北部郭台銘的聲勢已經起來了，郭台銘的鬥志也很強，也因為距離民調時間不多了，要怎樣轉化成挺郭力量？就看王金平怎樣加入挺郭的陣營



他認為，韓國瑜的優勢就是接地氣，一群韓粉挺到底，周周造勢，人數沒有少，會鼓舞支持國民黨的人，堅信可以打敗民進黨。畢竟2020打敗民進黨才是一切，但是韓國瑜出來的風險是最高。民進黨到現在還沒出手，好比韓國瑜在擔任台北農產運銷公司總經理任期內濫發獎金，沒有經過董事會，此案還沒有結案，隨時可能被翻出來炒作，這些都是風險。



廖正井說，國民黨初選這三位“太陽”，競爭非常激烈，鹿死誰手都不知道，每個人都有每個人的優點，至於無黨籍台北市長柯文哲，絕對會選2020，以柯的民調都在第二名或第三名，柯P不可能放棄，現在全台到處趴趴走，不要被柯P騙了。