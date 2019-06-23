登革熱疫情延燒　韓國瑜高雄造勢喊卡

中評社台北6月23日電／高雄市登革熱疫情群聚延燒，高市衛生局副局長林盟喬今天說，未來兩週是這波疫情防疫關鍵期，攸關疫情是否擴大。高雄市長韓國瑜7月6日原訂在高雄造勢，主辦單位因有疑慮而喊卡。



韓國瑜6月1日在台北凱道舉辦造勢活動後，已陸續在花蓮、雲林及台中造勢，新竹場6月30日將登場，但繼屏東場喊停後，原訂7月6日登場的高雄場也傳出因高雄登革熱疫情延燒，主辦單位決定取消。



中央社報道，高市新聞局長王淺秋受訪表示，韓國瑜這幾場造勢都是受主辦單位邀請出席；韓國瑜有跟她說，由於高雄登革熱群聚疫情持續延燒，主辦單位對在高雄造勢表達疑慮決定取消，不過，她並不知道主辦單位是那個單位。



高市三民區登革熱群聚疫情今天再添一例，高市今年累計本土登革熱確診病例24例、境外移入30例。



高市衛生局副局長林盟喬指出，新增個案是家住安吉里的60多歲男子，是名免洗餐具送貨員，是第2波登革熱群聚疫情的第4例，6月11、14日曾至發生群聚感染的鼎金里金獅湖附近送貨，與第2波群聚有地緣關係，未來兩週將是這波疫情的防疫關鍵，將全力防疫，希望能將第2波群聚個案控制在第1波的一半。



林盟喬表示，他對這波疫情發展無法預測，只能盡力做好清除孳生源等防疫工作。

