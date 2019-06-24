中評關注：蔡英文出訪過境美G20後才明朗

蔡英文是否過境美國華府，有主動性也有被動性。（中評社 資料照） 中評社台北6月24日電（記者 黃筱筠）傳出蔡英文將在七月出訪中美洲三“邦交”國，聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯，可能爭取過境美國華府。但蔡英文第一時間則回應說“這一次可能沒辦法有這樣的安排”，蔡在主動上仍顧及兩岸關係，避免產生巨大變化。但若美方希望蔡過境華府，蔡能否拒絕？相關發展應與月底在日本登場的G20大阪峰會“特習會”息息相關。



蔡英文規劃下半年再度出訪，距離明年1月大選很近，由於“三聖”屬中美洲迷你小國，為歐美人士度假小島，3國人口加起來不到20萬，與台灣也無明顯經貿往來，出訪本身沒有亮點。若以“拚外交”來看，蔡英文的重頭戲應是過境美國。



蔡英文在民進黨初選過程大打“美國牌”，美方也積極配合，如今初選勝出，美方算是幫上了忙。挺蔡的民進黨支持者一定希望台美關係更進一步，尤其獨派對初選結果有很大質疑，蔡若能在台美關係上進一步突破，將可有效化解獨派對初選的反彈。



但蔡英文對於是否過境華府，已給了“這次可能沒辦法有這樣安排”的答案。顯然在主動權上，蔡仍顧忌兩岸關係，擔心過境華府引起兩岸巨大變化，遭致反擊。



蔡英文上任後已出訪六趟，這次是第七次。蔡之前過境美國未曾踏上東岸，如果暫時無法赴華府，能到紐約等美東大城也算是進一步。



但蔡英文除了主動爭取過境之外，美方會不會利用台灣來拉高美中關係談判空間，也值得關注。就像美方在蔡英文黨內初選期間積極配合，實際上也是為了美方利益，美中領導人將於月底G20大阪峰會見面，蔡英文出訪會在哪裡過境，應與“特習會”有密切關係，峰會後會更明朗。