柯文哲將赴滬參加雙城論壇　聚焦經貿與創新

中評社台北6月23日電／台北市政府副發言人柯昱安今天說，台北上海雙城論壇將於7月3日至5日登場，台北市長柯文哲將率團前往，上海方代表是否為市長應勇，還不確定，但一定會秉持對等尊嚴原則。



台北市發言人劉奕霆晚間7時透過新聞稿表示，台北上海雙城論壇主論壇於7月4日登場，柯文哲將率團出席，議題聚焦經貿、創新與產業交流。



中央社報道，柯昱安表示，按照往例，3日將舉辦晚宴，4日舉行主論壇，目前還不確定上海方代表，而北市府一定會秉持對等與尊嚴原則進行交流。



他說，柯文哲5日將有其他參訪行程。



劉奕霆表示，本次論壇主題為“創新、合作、未來”，並延伸“生物科技產業交流分論壇”、“醫學科技發展分論壇”、“文化分論壇”、“青創與智慧城市分論壇”等4個分論壇，分別探討城市未來的發展。



劉奕霆說，“生物科技產業交流分論壇”由產業發展角度切入，朝向高附加價值、具有未來前景的產業前進；而“醫學科技發展分論壇”就最新的醫療科技與照護模式進行雙向經驗分享。



“文化分論壇”期盼以“人”為主體，分享2城市發展出不同的城市新氣象；“青創與智慧城市分論壇”代表城市創新與活力，交流城市未來的智能管理及青創發展藍圖。



劉奕霆指出，雙城論壇舉辦以來，台北與上海無論在城市治理、文化藝術、體育競技與產業交流上，互相觀摩學習的成績斐然，今年也規劃多項交流活動，包括上半年的“2019台北燈節—上海燈區”、“台北上海雙城樂展”、“2019兩岸四地城市龍舟文化交流賽”等。



他說，下半年預計有“2019海峽盃籃球邀請賽—台北站”、“上海馬拉松邀請賽”、“台北馬拉松邀請賽”及“台北觀光旅遊推廣活動”等。