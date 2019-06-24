中評關注：綠色執政三年　航空罷工停飛三次

長榮空服員罷工第四天，桃園雨勢不小，空服員在棚架內不斷呼口號“罷工一定成功”，堅持到底。（中評社） 中評社桃園6月24日電（記者 黃文杰）長榮航空公司空服員罷工邁入第4天，23日取消315個班次、影響6萬5千多名旅客。6月23日也是華航空服員罷工3周年，位於桃園南崁長榮航運大樓的罷工現場，還舉辦團結晚會，長榮空服員罷工會風波擴大，只能說2016年華航空服員發起罷工，民進黨照單全收，拉下華航高層就開始種下惡果。



2016年6月華航罷工時，蔡英文剛上任不久，出訪登機前特別對當時華航空服員罷工發表看法。蔡英文當時說，“如果不是忍無可忍，沒有一個空服員會走向罷工”，起飛後更特別向華航專機機組人員致謝，強調“我們會跟各位一起度過，不會讓你們感到孤單”。



華航空服員罷工落幕，短短三年，又發生華航機師罷工、長榮空服員罷工，正好為民進黨執政三年，繳出成績單，就是“執政三年，罷工停飛三次”。



華航是半公營事業，高層是官派。純民營的長榮航空曾在相關評比獲最安全、最受歡迎榮耀，被誇是台灣之光，同樣場景，同樣劇本，同樣導演，這次換成長榮罷工。



為何連民營航空也爆發罷工停飛，執政民進黨，難道基於保障勞工權益就可以袖手旁觀？



長榮罷工事件，工會會員代表早就預告將發起罷工，勞資雙方協商超過20次以上，卻不見官方積極居中協調。相關部會未能發揮任何監督功能，輕忽罷工嚴重性，任由事件一再惡化。



民進黨執政三年以來，勞資雙方對立不斷、兩敗俱傷，航空業罷工三年即達三次。



民進黨蔡政府面對可預期的罷工，三年以來並未建立妥善的處理機制，導致三次罷工皆直接損及大量旅客、旅行社權益。



歷次罷工事件落幕，除了社會大眾付出慘痛代價，最後還要看政客官員跑出來“收割”的嘴臉，相信大選之前，又會看到。