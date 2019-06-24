中評關注：郁慕明指韓郭都屈從被誤導的民意

郁慕明在臉書發文。（取自郁慕明臉書） 中評社台北6月24日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨初選，新黨主席郁慕明23日在臉書發文表示，韓國瑜和郭台銘，屈從被誤導的民意，斬釘截鐵說反對一國兩制，韓甚至用到over my dead body的重話。大陸或可理解，這就是台灣政治文化中的選舉語言，但未來若真上了位，除了反對，不能沒有建設性的意見。



郁慕明日前已宣布，新黨將自己先推“總統”人選，訂月7月1日公布人選與政見。



郁慕明強調，現狀就是廣義的一國兩制，宣稱維持現狀的兩大黨，沒有理由反對“兩制”。現在兩大黨對“一國”有意見，那不是俗稱“獨台”的兩個中國，就是赤裸裸“台獨”的一中一台，都是準備和大陸正面對抗。



以下是郁慕明臉書全文：



每逢選舉，新黨都無法不理會國民黨的存在，就像台灣的前途，也不可能不管大陸的態度。



韓國瑜和郭台銘，屈從被誤導的民意，斬釘截鐵說反對一國兩制，韓甚至用到over my dead body的重話。大陸或可理解，這就是台灣政治文化中的選舉語言，但未來若真上了位，除了反對，不能沒有建設性的意見。



按照“憲法”，兩岸本就同屬一個中國，“中華民國”和中華人民共和國是因內戰產生的兩個“政府”，但在法律上都還是主張代表涵蓋兩岸的中國。兩岸政權一大一小，大陸實力大卻仍力求用對話取代對抗，這是“大事小以仁”；台灣實力小，就更應該用智慧取代蠻力，發揮借力使力的智慧，表達維護和平、追求統一的誠意，一切攤到談判桌上談，為什麼不選這條路呢？



現狀就是廣義的一國兩制，宣稱維持現狀的兩大黨，沒有理由反對“兩制”。現在兩大黨對“一國”有意見，那不是俗稱“獨台”的兩個中國，就是赤裸裸“台獨”的一中一台，都是準備和大陸正面對抗。若非如此，話實在不該說得太絕，否則是自己不留一點餘地，把後路全都封死，對自己，對台灣的前途，都是不智的。

