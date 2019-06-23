王金平：民進黨執政10大政策都是重症

中評社台北6月23日電／王金平今晚在雲林舉行造勢活動表示，擔心國際局勢轉變與兩岸關係惡化、政黨鬥爭愈來愈厲害，因此他要在最關鍵的時刻，對“中華民國”做出最關鍵的貢獻。



中央社報道，王金平今晚在雲林縣斗六體育館舉辦造勢活動，他表示大家擔心生活過得不好、對未來沒有希望、擔心國際局勢轉變與兩岸關係惡化、政黨鬥爭愈來愈厲害，因此他要在最關鍵的時刻，對“中華民國”做出最關鍵的貢獻。



他說，台灣的病灶在於青年沒有未來，民進黨執政10大政策，包括一例一休、年金改革惹民怨、能源政策變來變去、投資環境惡化、產業與人才外移、兩岸關係愈來愈差、社會充滿不安情緒等，都是重症。



因此，他提出包括重建兩岸關係的定位與發展、檢討修正年金改革方案等“14項重大政策議題的創新做法”，以及制定永續國家發展計劃、新新南向政策、環島軌道運輸網絡、“內閣制”的憲政改革等“48項重點實施計劃”。



此外，王金平也點出雲林人口老化、青年就業低迷不振、公共設施質量不足、自然災害侵害不斷、農產業供需失調等5項困境，並提出重新檢討前瞻基礎建設預算等政策。



王金平指出，他知道雲林的病灶所在，因此為雲林提出5個解方：第一、城市大結盟等15項經濟發展；第二、鄉鄉有車站等4項交通建設；第三、新民文化站等8項文化傳承；第四、青年創意宅等10項社會照顧；第五、綠能智慧網等7項環境永續執行方案。



王金平表示，雲林道路建設面積、工業劃設面積、宗教傳統技藝、農畜生產總值都是全台第一，與廈門的航距最短，他認為雲林就像一顆明珠，只是被爛泥巴給蓋住，如今要做的工作就是把爛泥巴洗掉，將雲林縣改制為台西縣，使雲林現有的68多萬人口，成長為100萬人的國際大都會。