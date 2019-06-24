柯文哲花東行腳　走基層拜訪地方宮廟搏感情

柯文哲參拜慈惠堂。（中評社） 中評社6月24日電/無黨籍台北市長柯文哲23日繼續第三天的花東行腳行程，其中參拜地方民眾信仰宮廟的行程更是綿密，光是23日就參拜了協天宮、慈惠堂、聖安宮等地方宮廟，顯見柯文哲這趟花東行極力地在與地方民眾搏感情。而當地數十位柯粉也趁著柯文哲此次難得到訪花蓮，在宮廟外排隊等著拍照。



柯文哲接受媒體訪問時，被問到雙城論壇相關議題，柯文哲表示，雙城論壇有預計要辦，國際局勢每一天政治局勢變來變去，所以雙城論壇是預定，如果沒有什麼意外就會去。也沒有什麼通關密語，大家要心平氣和，此刻台灣跟大陸方面唯一的官方溝通管道，目前也只剩下雙城論壇這一個，坦白講，連要維持都已經是蠻吃力的，他常常講，“先要有交流增加善意，後續再講”。



至於走訪基層有感到花蓮當地的深藍突破不了嗎？柯文哲說，台灣不是只有藍綠，其實我們來參訪第一增廣見聞，第二多交朋友，出來看一看可以知道很多東西，以前在台大當醫生的時候很喜歡讀數據，一看就知道我們花東地區的創傷死亡率最高，在台北看數據都不曉得原因，到了在地聽了地方人士說明，才了解主要是因為台九線，大部分的創傷是來自於台九線超車造成的車禍事故，擴充成四線道應是降低車會死亡率很重要的工作。



媒體問道民進黨主席卓榮泰提到上次與市府顧問蔡壁如見面已經是三月之前了，目前外界解讀如綠白在選舉合作上，有可能蔡柯配嗎？柯文哲指出，台灣小小的，這些幕僚們相互都認識在台北聊聊天、談談話滿正常的，“如果有講到蔡柯配，那就真的沒有了！”這種決定哪是由幕僚談，一定是老闆談的嘛。蔡柯配是真的沒有，而幕僚平常遇到聊天這很正常。



柯文哲23日的行程為，一早前往花蓮拜會劉一峰神父、參拜協天宮、慈惠堂、勝安宮等地方宮廟，地方組織行程綿密。