中評關注：高雄挺韓造勢不辦　原因費思量

高雄市長韓國瑜近期受邀全台挺韓造勢活動，但高雄場23日卻傳出不辦了。（中評社 資料照） 中評社高雄6月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜6月起陸續“受邀”參加台北、花蓮、雲林、台中等地的造勢大會，可謂一週一造勢，卻傳出最後一場高雄場取消不辦，原因是登革熱疫情延燒擔憂群聚感染，但事實上，高雄場卻是根本沒消沒息，到底是真的怕被蚊子叮不辦了，還只是順勢找台階下，啟人疑竇。



挺韓團體原本預計一週一造勢，但6月23日傳出因高雄因為登革熱疫情延燒，主辦單位擔心有群聚感染的問題，決定取消7月6日的高雄造勢大會。高雄市新聞局長王淺秋也證實，主辦單位確實有告知韓國瑜並表達疑慮，因此決定暫停。



奇怪的是，高雄國民黨地方黨政人士，還有號稱挺韓五虎將的杏仁哥、陳清茂等人，都沒有聽說當天要在高雄舉辦造勢的消息，只有聽聞媒體在報道，但從頭到尾都沒有聽聞任何動作。此外，到底高雄造勢的主辦單位到底是誰，王淺秋被媒體追問也稱不知情。最後變成各說各話的戲碼，目前只能確定一件事，高雄場真的不辦了。



無獨有偶，原本屏東也是造勢預定地點之一，6月15日卻傳出原訂6月29日在屏東縣舉辦造勢大會現在宣告暫停，原因是屏東找不到適當的場地舉辦大型造勢，也是國民黨2020初選“國政願景電視發表會”的日子，韓也無法到場。



韓國瑜6月22日在台中造勢會場表示，有人建議他不要一直辦造勢，會王小二過年，一年不如一年，但是全台各地這麼多韓粉及支持者需要，因此他還是願意周一到周五在高雄上班，利用周六、周日拚選舉，把理念告訴全台更多人。



但是別忘了，韓國瑜才剛當選高雄市長，不到半年就開始準備忙2020選舉，這一點還是得不到很多高雄市民的支持，不少民調顯示有一半的高雄市民不希望韓國瑜去選2020，這是不爭的事實。



如今，被媒體稱作是韓國瑜的“大本營”、“本命區”、更是“韓流”發源地的高雄市，等了這麼久，最後竟然不辦了，固然讓韓粉相當失望，但真實的原因是否真是因為憂慮登革熱，或是有其他疑慮，確實相當引發外界好奇。