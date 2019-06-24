陳茂波：相信絕大多數港人不希望再看見衝突

香港特區政府財政司司長陳茂波 中評社香港6月24日電（記者 張心怡）香港特區政府財政司司長陳茂波昨日發表網志指出，香港若要保持優勢、領先其他市場，需加倍努力，特別是在建立人才庫方面。他亦希望，香港社會能拋開近期的矛盾紛爭，重新出發。



陳茂波在網志中指出，特區政府重視人才培訓，也重視香港的每一個人，因為有人，才有香港這個家。他提到，香港是國際金融中心，一直面對其他市場的激烈競爭，但憑藉多項核心優勢，包括法治、制度、人才以及內地的龐大市場，讓跨國企業以及國際資金都願意選擇香港作為籌融資、投資及營運的平台，造就了香港的金融及專業服務持續有活力發展。



陳茂波認為，香港不單需要熟悉業務的人才，更需具備國際視野、洞悉宏觀形勢和未來發展，具應變及領導能力的領袖。他指出，去年的財政預算案提出研究成立金融學院，在金管局、各金融監管機構及其他持分者的努力下，香港金融學院將於6月26日舉行成立典禮和頒授院士銜予對香港金融業作出了卓越貢獻的傑出人士。



陳茂波表示，金管局牽頭成立的金融學院將會發揮兩大功能：第一是培育金融業領袖人才，透過領袖發展計劃擴闊他們的國際及跨界別視野；第二是發揮知識庫的角色，推動貨幣與金融研究，特別是跨界別的應用研究。



人才庫的建立，必須是全方位及多層次。陳茂波介紹，過去一段長時間，特區政府在不同界別已著力推動相關的培訓，希望提升金融從業員的業務技能，並擴闊他們的事業發展空間。銀行業方面，金管局與銀行及相關專業團體，制定了一套可共同採用的專業資歷架構，以持續及全面提升銀行從業員的專業能力。自2014年起，已經先後推出“私人財富管理”、“打擊洗錢及恐怖分子資金籌集”、“網絡安全”、“財資管理”、“零售財富管理”及“信貸風險管理”的專業資歷架構單元，並正籌備“風險管理與合規”單元。