憂登革熱感染擴大　挺韓團體高雄造勢場取消

韓國瑜後援會版主徐正文在臉書公告“高雄造勢活動7月6日因登革熱疫情取消了”。（照片：韓國瑜後援會臉書） 中評社高雄6月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜6月起陸續受邀參加挺韓團體在台北、花蓮、雲林、台中等地舉辦的造勢大會，23日卻傳出因高雄登革熱疫情延燒，主辦單位擔心有群聚感染問題，決定取消7月6日的高雄造勢大會。



挺韓團體從6月1日起，陸續在台北、花蓮、雲林、台中舉辦造勢活動，下周日將移師新竹，原定7月6日的高雄造勢場，23日公告因為登革熱疫情取消。韓國瑜後援會版主徐正文在臉書公告“高雄造勢活動7月6日因登革熱疫情取消了”。



韓國瑜原訂要參加的高雄場造勢活動，23日傳出因擔心登革熱疫情，臨時喊卡，高雄市新聞局長王淺秋證實，23日中午接獲主辦單位通知，因擔心登革熱疫情有群聚效果，原訂7月6日在高雄舉辦的造勢活動確定取消。



高雄市衛生局副局長林盟喬表示，未來兩周很關鍵，第一波群聚感染第4型登革熱是19例、目前是第二波4例，就看第二波擴大的範圍到多少，但第二波群聚感染仍在三民區金獅湖市場周邊，並未擴散到其他區域。



林盟喬表示，希望能將第二波個案數限制在第一波一半，這是未來會不會產生第三波的重要指標。有關7月6日挺韓造勢活動影響，林盟喬不願多談，僅強調“高雄市衛生局會嚴密觀察，好把孳生源清除，做好緊急防治比較重要。



韓國瑜6月1日參加台北凱道造勢，主辦單位號稱40萬人到場，也將韓的聲量衝到最高點，接下來6月8日花蓮場號稱15萬人，6月15日雲林場號稱12萬人，6月22日台中場20萬人，接下來還有6月30日的新竹場造勢。