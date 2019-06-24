快評：柯文哲即將登陸　踏實做事助解僵局

中評社快評／“2019上海台北城市論壇”將於7月3日到7月5日在上海舉行，台北市長柯文哲將率市府團隊一行於7月3日登陸赴會。當前是兩岸關係較為敏感複雜的時刻，柯文哲大膽登陸，踏實做事，有助緩解僵局。



從2010年起，上海與台北雙城論壇由上海與台北市政府輪流舉辦，藉此交流發展經驗，拓展各個領域的合作，迄今為止已經簽訂了33項交流合作協議，柯文哲於2015、2017年皆率團前往，今年將是他連任台北市長後首次出席於上海舉行的盛會。



柯文哲雖為綠營人士，過去卻經常登陸，迄今不下20次，其中17次為去參加葉克膜的研討會與訓練營，很多大陸醫院的葉克膜都是他教的。柯文哲還曾到延安、以及中共誔生地一大會址參訪。柯文哲對大陸、對中共的了解程度，在台灣政治人物中可說是非常全面的一位。



柯文哲有關兩岸關係的論述，主要有“兩岸一家親”、“不是國際關係”、“親美友中”、“逃避，解決不了兩岸問題”等。柯文哲多次接受媒體專訪講述其兩岸立場，自評“我的表現是55分，是大陸可以接受的人，可以補考但還沒有及格”。



柯文哲又將登陸出席雙城論壇，本身已說明他是大陸願意、也可以打交道的人。從柯文哲就任台北市長四年多來涉及兩岸關係的言行看，他是務實的，也是有智慧的，有能力與大陸溝通接觸、解決難題。



柯文哲被視為台灣2020年大選最具實力的競爭者之一，他的兩岸關係的論述和推動雙城論壇的成果，對其競逐大位是助力而非障礙。我們認同這樣的分析，不論柯文哲最終亮不亮劍，選不選2020，他所身體力行的務實、進步價值，正是當前台灣政壇欠缺的資產。