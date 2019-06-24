大華網路報：兩岸關係癥結在定位問題

韓國瑜(右)強調九二共識、反對台獨是兩岸關係的定海神針。(資料照片) 中評社香港6月24日電／大華網路報今天“點評”專欄說，郭台銘日前表示，為了達成兩岸和平，雙方應該找出一個都可以接受的新名詞來建立互信。和他一樣有志於大位的台北市長柯文哲，於去年12月即曾說過，九二共識已被標籤化，所以兩岸應該共同找出一個新名詞。



除了尋求連任的蔡英文推行“懼中”、“反中”的兩岸政策外，其他參選者均訴求兩岸和平。要懼中、反中，便不需要建立兩岸互信，所以無論是既有的九二共識或尚未形成的新名詞，都不會是蔡英文所感興趣及所願接受的。郭台銘和柯文哲至少有心建立兩岸互信。然而，兩岸關係的癥結，並不在於什麼名詞的問題。



由於兩岸互信的基礎脫離不了雙方關係的政治定位，所以所謂新名詞絕非如造詞造句或作文一般。如果不能明確定位兩岸關係的政治性質，其實是沒有什麼高明的新名詞可用；反之，如果能夠明確定位兩岸關係的政治性質，甚至是比既有的九二共識的內容還更加具體，亦即深化九二共識，大陸自無排斥之道理，還會歡迎。這應該是從對大陸對台政策長期觀察可以研判得到的。



當年的九二共識，就是為了處理兩岸關係定位的政治性質，所以在1992年10月兩岸協商之前，李登輝當局於8月1日召開國家統一委員會，制訂“關於一個中國的涵義”決議，要點為：兩岸均堅持一中國原則，但雙方賦予不同涵義；“中華民國主權”及於大陸，台灣和大陸均為中國的一部份；“中華民國”政府追求國家統一。