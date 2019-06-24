大華網路報：柯文哲會不會是最後的贏家？

柯文哲和蔡英文（資料圖片） 中評社香港6月24日電／隨著大選日益迫近，台北市長柯文哲會不會參選？已經成為最大變數；藍綠都對他高度防範，但又都投鼠忌器，不願與他為敵；儘管他不是多數人的第一選擇，但成為最後贏家的可能性卻不能完全排除。



大華網路報今天專欄文章說，距離2020大選只剩兩百天，蔡英文已經確定代表民進黨參選，國民黨大概也不外由韓國瑜或郭台銘之一出馬，唯獨柯文哲至今還不肯明確態度。每次被問到是否參選，柯文哲總是模糊以對；但從他年初就成立“國際政經戰情室”，延攬資深外交官加入團隊；最近又密集走訪基層，短短一周之內，就請假三天、前往五個縣市，要說他無意參選，有誰會相信？



從近期各家民調看來，柯文哲在與國、民兩黨參選人對陣時，多半還是墊後，從未領先，偶而第二，與最後一名差距也在誤差範圍之內，大選勝出機率應該不大，但藍綠對他都不敢小覷。



前幾天，為蔡英文操盤的林錫耀公開指出，柯文哲是否參選還不確定，如果參選對民進黨有很大影響，他提醒黨公職人員不要攻擊柯文哲，萬一柯文哲參選，也要爭取柯粉支持。藍營黨務人士也表示，柯文哲參選提供藍、綠之外的另一個選擇，淺藍選民支持柯文哲的可能性確實存在，甚至有基層民代已在向柯文哲示好或靠攏的跡象。



為什麼柯文哲參選會對民進黨影響很大？主要是四大部分。第一是青年選票，各家民調都顯示，在目前所有可能參選2020的政治人物中，柯文哲在二十至至二十九歲的民眾支持度最高，在三十至三十九的年齡層，也有相當優勢，雖然蔡英文已經急起直追，仍不足以取代；而青年票正是民進黨能否取勝的關鍵。



第二，親綠的第三勢力，包括時代力量、綠黨、社民黨、基進側翼等，他們固然不會支持國民黨，但“民進黨大，他們就會跟民進黨合作；民進黨不夠大，他們就可能靠向柯文哲”，所以民進黨和柯文哲，都要爭取成為第三勢力的第一選項。



第三，柯文哲在中南部的支持度遠遠高於北部，這也跟民進黨有高度重疊，他會不會吸收原本支持賴清德的綠營支持者，一直都是民進黨高層最擔心的地方。



第四、柯文哲經營網路四年多，對網路族影響之大，比起藍綠所有政治人物，都有過之而無不及，他對民進黨施政缺失的批評，殺傷力遠遠超過國民黨，所以一旦他參選，民進黨就會腹背受敵。