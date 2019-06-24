火力全開！解放軍炮兵實彈射擊震撼來襲

步戰車實彈射擊。 中評社北京6月24日電／新華社消息：解放軍第81集團軍某合成旅近日遠程機動挺進塞北大漠腹地，在近似實戰環境下，組織年度實彈射擊演練，全面檢驗部隊快速反應、遠程機動、精確打擊等實戰化訓練水平，錘煉部隊遂行多樣化作戰任務能力。



戰備拉動，他們重點檢驗炮兵分隊快反能力。隨著指揮員一聲令下，正在訓練的官兵迅速集結，整理背囊、請領武器、裝載物資……遠程機動環節，他們注重提高裝備投送能力。在戰術背景下，他們區分自行火炮、步戰車、坦克分隊等不同作戰力量，利用鐵路輸送、平板運輸和遠程機動的方式向“戰場”挺進。他們還通過設置“敵”空襲、通過染毒地帶、規避“敵機”偵察、炮火襲擊、裝備搶修等課目，以作戰任務為牽引，模擬實戰背景，提高部隊裝備投送情況處置能力。



實彈射擊場上，他們採取多種戰法，對目標地域實施火力打擊。隨著一聲令下，一發發炮彈呼嘯而出，頃刻間火光衝天，炮彈精准命中目標。



某新型裝備列裝以來，這個旅將部隊拉到山區、大漠、平原等多種地形，在多種環境下檢驗裝備戰技術性能，挖掘裝備戰鬥潛力。他們還通過錘煉指揮員射擊指揮和分隊協同能力，進一步提高了火炮火力打擊能力。“我們還利用各種時機檢驗創新戰法，切實提高合成營、兵種營戰術訓練水平。”旅作訓科科長韓偉說。

