大華網路報：又想玩過境牌？

中評社香港6月24日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，蔡英文預計在下個月中旬出訪加勒比海“三聖友邦”，並積極爭取過境美國的地點能有所突破。早前有媒體放出消息指出，蔡英文此行將力拚過境美國東岸，甚至有機會挑戰“過境華府”。



“三聖”“友邦”指的是聖露西亞、聖文森，以及聖克里斯多福‧尼維斯。三國面積合計約為1266平方公里，約略與桃園市相等，總人口約有15萬5千人，約與桃園市龜山區人口相當。



針對媒體有關蔡英文可望過境美東的報道，很快地就有所謂的綠營涉外人士予以否認。他說，在台美關係快速升溫的此刻，“元首”出訪及外交工作的重點並不是在挑戰過境地點，而是精準權衡總體情勢及“國家”利益。



這番話實在讓人聽不懂，既然台美關係那麼好，為什麼蔡英文去不了美東？這不是很怪嗎？



相較於陳水扁和馬英九都曾經過境美國紐約，而這次已是蔡英文任內為“拚外交”第7次出訪“友邦”，她還沒有過境紐約的紀錄，之前僅曾到過邁阿密、洛杉磯、休士頓、舊金山等地，蔡英文當然會希望此行突破。



畢竟她這次出訪地位於加勒比海，過境美國東岸順理成章；再說民進黨政府三天兩頭宣傳台美關係有多好，美國通過《台灣旅行法》都超過一年了，台美高層互訪遲遲未能實現，趁著這次出訪加勒比海三聖國過境一下東部，正好可以展現一下民進黨政府對美工作的成果，特別是當初“外交部長”吳釗燮之所以會破格提拔趙怡翔擔任駐美代表處政治組組長，目的不就是為了蔡英文的過境美東做準備嗎？看來口譯哥也不怎麼給力啊！