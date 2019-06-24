謝金河：長榮寧可關掉公司也不可能妥協

謝金河表示，從長榮航空的罷工想到張榮發的精神。（照片：謝金河臉書） 中評社台北6月24日電／長榮航空公司空服員20日開始罷工今天邁入第5天，財信傳媒董事長謝金河昨天在臉書發文指出，從長榮航空的罷工想到張榮發的精神。以他對長榮集團及張榮發先生卅幾年的印象，這次公司對勞工董事等要求，寧可關掉公司也不可能妥協，長榮可能有長期虧損或縮小營運規模的準備，這次參與罷工的員工，也可能回不去了。



以下為謝金河臉書全文：



從長榮航空的罷工想到張榮發的精神！



越南考察團啟程，幸好這次坐華航，否則一定陣腳大亂，不知怎麼辦。



清晨五時的一航廈已擠滿人潮，華航的櫃台擠爆，在出境大廳的銀幕上，很多長榮航空的班機都出現紅色的取消告示，一次無預警的罷工已帶給無辜旅客重傷害，間接也是對台灣整體競爭力的折損。



過去幾年，往來全世界，我心中最棒的航空公司，除了新加坡航空公司外，長榮和華航都是非常棒的航空公司，但是航空公司一再罷工，帶給全球旅客的傷害一定是非常負面的，台灣的形象也會跟著賠進去。



其實航空事業是本重利輕，風險又高的事業。大家知不知道長榮航空負債高達2768.59億元，一年能賺50億已經很不錯了。張榮發先生90歲去世，他生前曾表示他選了最難做的行業，支持他的力量是使命感。廖偉志生前是張榮發先生的老友，王永慶先生去世的時候，要接洽長榮航空班機送回國，沒有人敢半夜打電話給總裁，廖偉志自告奮勇，凌晨二時，廖偉志呑吞吐吐只說飛機⋯⋯張榮發以為是長榮飛機出了事故，他把廖偉志駡一頓才去睡覺。



航空業是艱困行業，華航股價長期在票面下，長榮航空也只有15元左右，如果員工不知珍惜，恐怕經營者也會手軟。大家也許不知道，長榮集團有一個不成文的默契，只聘用大學應屆畢業生，在長榮集團一旦離職，終身永不錄用，所以，長榮集團員工一旦離開長榮，從此恐怕回不去。



以我對長榮集團及張榮發先生卅幾年的印象，這次公司對勞工董事等要求，寧可關掉公司也不可能妥協，長榮可能有長期虧損或縮小營運規模的準備，這次參與罷工的員工，也可能回不去了！