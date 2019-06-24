北上廣深相繼立法，中國進行強制垃圾分類

五月十二日，遊客在上海市豫園商城中心廣場垃圾分類箱前投放垃圾。楊建正攝（來源：人民網） 中評社北京6月24日電／如今，家住北京市東城區建國門街道雅寶公寓的王阿姨養成了一個新習慣：每天早上出門遛彎，她都會提著一個綠桶，桶裡裝著前一天家裡產生的廚餘垃圾。到小區門口，她把桶放在一個淺綠色架子上，上面已經整齊擺放著十幾個鄰居帶下樓的綠桶。



不一會兒，負責收運垃圾的工作人員開著三輪車來了，通過機器掃描桶上安裝的智能積分卡，王阿姨投放廚餘垃圾的次數被換算為積分，實時上傳到垃圾排放登記系統裡。積分到一定數量後，王阿姨可領取相應獎勵。廚餘垃圾則被送到處理站，由專門環衛車輛運走。負責該項目的某環保公司項目經理邢智磊說：“現在雅寶公寓近一半居民會將廚餘垃圾放到綠桶裡，大家都覺得這個辦法好。我們準備積極推廣。”



6月初，習近平總書記對垃圾分類工作作出重要指示強調，培養垃圾分類的好習慣，全社會人人動手，一起來為改善生活環境作努力，一起來為綠色發展、可持續發展作貢獻。



只有積累更多好模式、好試點，才能引領更多人養成垃圾分類的好習慣、形成新時尚。為此，北京、上海、廣東、深圳等超大城市先後就生活垃圾管理進行修法或立法，通過督促引導，強化全流程分類、嚴格執法監管，讓更多人行動起來。有專家將這形容為垃圾分類進入“強制時代”。



那麼，從本世紀初勸導分類到如今強制分類，超大城市新一輪生活垃圾分類將迎來什麼變革？此前存在的怪圈又該如何破解？記者就此採訪了北上廣等地的環境專家。



對不分類投放垃圾說“不”



再過一周，《上海市生活垃圾管理條例》將正式開始實施。這個條例之所以引人注目，在於其標誌性意義：在進行20多年倡導工作後，上海率先將垃圾分類納入法治框架。

