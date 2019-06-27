社評：中朝兩國關係的政治基礎

中評社北京6月27日電(評論員 喬新生)6月21日下午，結束對朝鮮民主主義人民共和國國事訪問之後，中共中央總書記、國家主席習近平離開平壤回國。這是一次重要的國事訪問，他為未來中朝兩國關係的發展奠定了基礎。



習近平主席在朝鮮訪問期間，特別指出堅持共產黨領導的社會主義國家是中朝關係的本質屬性，共同的理想信念和奮鬥目標是中朝關係的前進動力。這標誌著中朝兩國關係是友好鄰邦關係，同時也是建立在共同政治基礎之上的關係。



習近平主席的講話，為中朝兩國關係發展指明了方向。進入本世紀之後，國際形勢波詭雲譎。美國著名的思想家福山提出的“歷史終結論”甚囂塵上，社會主義似乎已經失去了發展的前途。



中國共產黨領導中國人民選擇走中國特色社會主義發展道路，遭到西方一些國家的抵制和圍剿。中國不會把自己的意識形態強加於人，中國也不會對外輸出革命。中國希望社會主義國家意識到，越是在艱難困苦的時候，越是要堅定信念，勇敢地走自己的道路。



朝鮮作為社會主義國家，在朝鮮勞動黨中央領導下，堅持走獨立自主地發展道路。不管朝鮮半島的局勢如何變化，也不管國際形勢發生怎樣的變化，中國都將一如既往的支持朝鮮走社會主義的發展道路。



中國有權利選擇自己的發展道路，中國有權利選擇自己的合作夥伴。中國從來不會把自己的意志寄托在其他國家身上，中國願意和志同道合者克服困難，取得一個又一個勝利。



朝鮮領導人選擇發展經濟的道路，事實證明並且將繼續證明，這對朝鮮乃至朝鮮半島局勢的發展至關重要。雖然朝鮮領導人與美國總統會談並沒有結束朝鮮半島南北對峙的局面，朝鮮半島形勢依然複雜多變，但是，只要朝鮮領導人選擇正確的發展道路，中國都將一如既往地堅定支持。

