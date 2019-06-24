創造歷史！中國女籃奪三人籃球世界冠軍

姑娘們賽後領獎。 中評社北京6月24日電／人民網消息：北京時間24日凌晨，在2019國際籃聯三人籃球世界杯女子組決賽中，中國女隊以19比13力克歐洲勁旅匈牙利隊，以7戰全勝的戰績奪冠，提前獲得2020年奧運會三人籃球項目的參賽資格，這也是中國籃球歷史上首個世界冠軍。



本屆三人籃球世界杯，中國女隊派出吳迪、李穎韻、姜佳音、張芷婷組成的陣容。其中，吳迪成名於大學賽場，曾率天津財經大學獲得全國冠軍，後破格入選中國女籃，並隨隊參加了2016年里約奧運會，目前效力於新疆女籃；李穎韻、張芷婷來自上海女籃，姜佳音效力於江蘇女籃。2018年雅加達亞運會上，李穎韻、張芷婷、姜佳音和迪拉娜組成的中國三人籃球女隊，曾在決賽大勝日本隊，奪得三人籃球女子組冠軍。相比於亞運會，中國女隊此次的陣容變化不大，只是由吳迪替換了迪拉娜。



從小組賽階段起，中國女隊便展現出強大的實力，先後擊敗土庫曼斯坦、拉脫維亞、匈牙利和荷蘭；進入淘汰賽階段，中國女隊依舊勢不可當，四分之一決賽，16比12戰勝羅馬尼亞；半決賽對陣澳大利亞，經過加時賽激戰，中國女隊以15比14險勝澳大利亞。決賽中，面對小組賽戰勝過的對手匈牙利，中國女隊幾乎沒有給對手任何機會，以19比13輕取對手，進一步創造歷史，成功奪得中國籃球歷史上首個世界冠軍。

