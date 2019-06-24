習近平將出席二十國集團領導人第十四次峰會

習近平迎接出席杭州峰會的成員。（來源：新華網） 中評社北京6月24日電／應日本首相安倍晉三邀請，國家主席習近平將於6月27日至29日赴日本大阪出席二十國集團領導人第十四次峰會。這是習近平主席連續第七次出席或主持二十國集團領導人峰會，充分體現了中方對二十國集團機制的高度重視，以及維護多邊主義、建設開放型世界經濟、完善全球經濟治理的堅定決心。



二十國集團是多邊合作的重要產物和體現，是發達國家同新興市場和發展中國家平等對話協商的重要平台，是全球經濟治理進程的重大進步。11年前，在國際金融危機最緊要關頭，二十國集團臨危受命，秉持同舟共濟的夥伴精神，把正在滑向懸崖的世界經濟拉回到穩定和復甦軌道。在去年舉行的二十國集團領導人布宜諾斯艾利斯峰會期間，習近平主席總結二十國集團發展歷程指出，多邊主義、平等協商、合作共贏是應對重大危機的制勝手段，強調無論遇到什麼困難，二十國集團成員都應團結一致、共克時艱，堅持共商共建共享的相處之道，加強宏觀政策的協調與合作，旗幟鮮明地維護多邊體制。



從俄羅斯聖彼得堡到澳大利亞布里斯班、土耳其安塔利亞，從中國杭州到德國漢堡、阿根廷布宜諾斯艾利斯，人們共同見證，中國主張、中國方案影響深遠。《共同維護和發展開放型世界經濟》《推動創新發展 實現聯動增長》《創新增長路徑 共享發展成果》《構建創新、活力、聯動、包容的世界經濟》《堅持開放包容 推動聯動增長》《登高望遠，牢牢把握世界經濟正確方向》……習近平主席關於推進二十國集團合作的重要講話，彰顯中國同二十國集團共同維護和建設開放型世界經濟的決心，承載中國呼喚二十國集團秉持同舟共濟夥伴精神的初心。



新時期呼喚更強的領導力。當前經濟全球化遭遇波折，多邊主義體制受到衝擊，個別主要經濟體協調意願不足，國際合作動力減弱。二十國集團面臨新的挑戰，也肩負著共同推動世界經濟強勁、可持續、平衡、包容發展的歷史責任。世界貿易組織總幹事阿澤維多近日表示，期待本月底在日本召開的二十國集團領導人大阪峰會採取實際行動來緩解當前貿易衝突。國際貨幣基金組織總裁拉加德也於不久前指出，二十國集團政策制定者的當務之急是緩解當前貿易緊張局勢，同時加快國際貿易體系現代化進程，包括就如何加強世貿組織規則達成共識，建立一個更開放、更穩定和更透明的現代貿易體系。矚目大阪峰會，世界期待二十國集團拿出勇氣，展示戰略視野，促進世界經濟健康發展。

