游盈隆退出民進黨　扁：不會是最後一個

游盈隆宣布退出民進黨，陳水扁預言“游盈隆不是第一個，也不會是最後一個”。（陳水扁新勇哥物語臉書） 中評社台北6月24日電／台灣民意基金會董事長游盈隆23日宣布退出民進黨，陳水扁昨晚在臉書表示，對黨齡近25年的游盈隆退黨非常不捨，但對其退黨決定與六大理由，則表尊重並認同。扁批評民進黨內逐漸定於一尊，只聽一個人，是台灣民主憲政的重大危機！扁預言“游盈隆不是第一個，也不會是最後一個”。



陳水扁臉書全文如下：



游盈隆不是第一個，也不會是最後一個



台灣民意基金會董事長游盈隆6月23日宣布退出黨齡已有24年又115天的民進黨，陳水扁雖然非常不捨，但對其退黨決定與六大理由，則表尊重並認同。



第一、游盈隆說入黨初衷是為早日終結國民黨一黨專政。如今民進黨兩度“中央”執政，游教授並沒有在3年前退黨，還參加了2019年1月6日的黨主席補選，難免有矛盾，但當舉黨稱讚賴清德院長參加“總統”初選，讓民進黨從1124慘敗又活了起來，對蔡英文尋求連任做了最大貢獻。是否也要肯定游教授參選黨主席補選提出沒有現任優先傳統的政見？



第二、游盈隆表示民進黨重返執政，主政者不重視台灣命運共同體意識的打造、憲政體制改造與重建、最近黨還公然鼓吹“大選是捍衛執政價值”，殊不知執政只是手段，不是目的。當立法廢除“公投與大選同時舉行”時，這個黨已經叛離其傳統支持者。對游教授的論述，陳水扁同意台灣還不是正常國家，政黨執政，當選公職都不是最後目的，全都只是完成台灣國家正常化的手段跟工具而已。民進黨的黨公職人員不能不知道！



第三、游盈隆主張民進黨重返執政本應大開大闔、大破大立，“總統”特赦權力的行使是其中重要一環。但蔡英文基於各種站不住腳的理由，拒絕適時特赦陳水扁，讓台灣社會繼續陷入族群撕裂、藍綠不理性對立的舊時代。陳水扁對蔡英文和其周遭的人為蔡緩頰辯護，無一不是拒絕赦扁的藉口而已。既然對蔡英文已經沒有期待可能性，就隨風飄去吧！