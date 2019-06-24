台灣民意基金會：三足鼎立蔡英文勝出

台灣民意基金會今天早上在台大校友會館召開記者會，公佈全台性民調結果。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月24日電／昨日宣佈退出民進黨的台灣民意基金會董事長游盈隆上午出席台灣民意基金會2020大選民調發表會。最新民調顯示，蔡英文長期低迷的民意支持出現了顯著翻轉，近48%的人基本上贊同蔡英文處事方式，44%不贊成。2020大選若是三足鼎立，不論是蔡英文、韓國瑜、柯文哲，或是蔡英文、郭台銘、柯文哲，都是蔡英文勝出。



台灣民意基金會今天早上在台大校友會館召開六月2020大選民調發表會。由基金會董事長游盈隆主持並主講，邀請丁庭宇、林嘉誠、楊其文等三位學者專家與談。



本次調查重點如下：（一）蔡英文聲望；（二）蘇貞昌“內閣”施政表現的民意反應；（三）台灣人對香港“反送中運動”的態度；（四）台灣人的統獨傾向；（五）台灣人對民進黨“總統”初選的評價；（六）台灣人對主要政治人物的感情溫 度；（七）國民黨“總統”初選競爭的最新態勢；（八）2020 台灣“總統”大選最新的競 爭狀況；（九）台灣人的政黨認同。



台灣民意基金會表示，主要研究發現如下：



一、關於蔡英文聲望，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣人當中，有近四 成八的人基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，四成四的人不贊同；贊同的人比不贊同的人多4個百分點。這項發現意味著蔡英文長期低迷的 民意支持出現了顯著的翻轉，自 2017 年 11 月開始，長達 20 個月的“二次 執政困境”正式宣告結束。



二、關於蘇“內閣”施政表現的民意反應，最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人中，有五成二的人基本上滿意蘇“內閣”的表現，有三成八的人不滿意，滿意的 人比不滿意的人多 14 個百分點。對肩負著重建台灣社會與人民對蔡政府信 心的蘇“內閣”而言，這項發現意味著蘇“內閣”具穩定政局的作用，並持續獲得過 半多數人民的信賴。而這直接或間接必有助於蔡英文民間聲望的提高。



三、關於台灣人對香港反送中運動的態度，在二十歲以上的台灣人中，有七成一的人基本上支持香港人的“反送中運動”，其中更有高達四成八的人強烈支 持；同時，只有 12.6%的人基本上不支持香港人這項行動，而強烈不支持的人只有5.4 個百分點。簡單的說，支持香港人“反送中運動”是台灣人的高 度共識，而這項共識的背後隱含著更強烈地質疑和反對“一國兩制”的意思。



四、關於台灣人最新的統獨傾向，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣人中，“台灣獨立”是百分之五十台灣人對未來的期待和選擇；其次，是四分之一台灣 人期盼未來繼續“維持現狀”，第三，是期盼未來“兩岸統一”的人只有約一成四。這樣的發現，再一次顯示出絕大多數台灣人期待台灣未來要獨立，也再一次打破“台灣人希望永遠維持現狀”的假象與迷思，而期盼未來兩岸統一的人只有一成四。