富權：春蠶到死絲方盡　孤巨無力可回天

中評社香港6月24日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說， “春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾”，游盈隆以此名句，來說明自己退出民進黨的心境。其實，游盈隆是“春蠶到死絲方盡，孤臣無力可回天”。對遭到蔡英文挾持的民進黨的墮落和衰落，實行“冇眼睇”，只好毅然離開這個他為之奮戰二十四年多的政黨。



當然，作為資深及曾經出任高職的老黨員，要脫黨也得要有一個能夠叫得響的理由。為此，游盈隆在昨日宣布退黨時，提出了六大理由，包括入黨初衷已實現。他加入民進黨的初衷，是為了早日終結國民黨一黨專政。如今台灣已經歷了三次政黨輪替執政，初衷已實現，應該可以心安理得地離開。及自二零零八年民進黨下台以來，在蔡英文主席八年領導下，民進黨優良的黨內民主傳統已漸漸消失，不但“不分區“立委”提名全數由黨主席一人決定，連三十位票選中執委選舉也喬到同額選舉，剝奪黨代表的選舉權。黨內逐漸定於一尊，合議制已流於形式。還有這次黨內“總統”初選，在蔡陣營堅持下，數度延遲初選時程，改變遊戲規則，破壞初選制度，甚至威脅沒收初選等等驚世駭俗的離譜行徑，在光天化日下徹底摧毀黨的民主價值與公信力等。



碰巧，前“國防部長”蔡明憲宣布退出民進黨的理由，也是極端不滿蔡英文挾持民進黨，蹂躪民進黨的“總統”初選制度，為了蔡英文的“現任者優先”而一再修改參選制度，因而痛心地表示，“本人，一介黨員，無力再有任何陳言。所以，只能痛心離開民進黨表達我最深的沉痛。”同樣也是“孤臣無力可回天”的悲憤心理。



不過，游盈隆退黨聲明所陳述的理由，與他過去某些重要的言行，有某些內容可能是自我矛盾。比如，一方面他說他加入民進黨的初衷是“為了早日終結國民黨一黨專政，如今台灣已經歷了三次政黨輪替執政，初衷已實現，應該可以心安理得地離開。”但另一方面，他所主持的“台灣民意基金會”，曾經大膽地對民進黨在二零二零年“總統”及“立委”大選的可能結果作出預測，指出根據滾雪球理論，及二十五年來台灣選舉驅動力都是從縣市長開始的經驗，如果民進黨仍像現在一成不變的話，二零二零年“總統”大選民進黨不但不會贏，而且至少輸兩百萬票以上，不論誰出來選；在“立委”選舉方面，民進黨的席次可能從六十八席萎縮到三十三席左右，再一次淪為少數黨。也就是說，游盈隆“早日終結國民黨一黨專政”的初衷，極有可能再次被顛覆。