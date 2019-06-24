從杭州峰會走向大阪峰會

習近平出席杭州峰會。（來源：新華網） 中評社北京6月24日電／二十國集團領導人杭州峰會系列活動中，習近平主席提出共同構建創新型、開放型、聯動型和包容型世界經濟的主張，全面闡述中方的全球經濟治理觀，著眼困擾世界經濟的難題，給出了中國答案，得到國際社會高度肯定。杭州峰會的眾多理念和倡議，成為二十國集團領導人漢堡峰會、布宜諾斯艾利斯峰會以及即將舉行的大阪峰會確定議題的智慧源泉。



習近平主席即將出席二十國集團領導人大阪峰會之際，本報推出“從杭州峰會走來”系列述評，共同感受杭州峰會共識和理念的磅礴活力和時代意義。





“創新是從根本上打開增長之鎖的鑰匙。”在二十國集團領導人杭州峰會系列活動中，習近平主席以歷史的眼光和宏闊的視野，著眼世界經濟中長期發展，強調創新在經濟增長中的動力作用，提出建設創新型世界經濟，開辟增長源泉，為世界經濟指明方向。當前，世界經濟整體增速放緩，各類風險加快積聚。單邊主義和保護主義嚴重衝擊國際秩序和多邊貿易體制，成為全球經濟穩定的最大風險。在這一背景下，習近平主席關於建設創新型世界經濟的主張，其時代意義和現實意義更加凸顯。



中國主張獲得廣泛認可



從聖彼得堡、布里斯班到安塔利亞，從杭州、漢堡再到布宜諾斯艾利斯，習近平主席在二十國集團領導人峰會上提出一系列促進世界經濟增長、加強國際經濟合作、完善全球經濟治理的主張，“創新”是貫穿始終的重要關鍵詞。



習近平主席關於建設創新型世界經濟的主張得到國際社會越來越多的積極響應。杭州峰會上，在中方倡導與推動下，二十國集團成員共同制定了創新增長藍圖，以及創新、新工業革命、數字經濟三大行動計劃。二十國集團創新增長藍圖強調創新涵蓋廣泛領域，打造創新生態系統。各方還制定了結構性改革共同文件，強調通過結構性改革提高世界經濟中長期增長潛力。這些成果在二十國集團歷史上都是首創之舉。

