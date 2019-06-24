旅日僑胞熱切期盼習近平出席G20大阪峰會

中評社北京6月24日電／應日本國首相安倍晉三邀請，中國國家主席習近平將於6月27日至29日赴日本大阪出席二十國集團領導人第十四次峰會。旅日僑胞人士23日在接受中新社記者採訪時表示，熱切期盼習主席出席G20大阪峰會，期待中日關係進一步發展，期待中國方案為全球發展增添新動力。



全日本華僑華人聯合會會長劉洪友表示，在日華僑華人熱烈歡迎習主席出席G20大阪峰會，期待中國方案、東方智慧能為當前紛繁複雜的國際難題“把脈開方”，同時用人類共同智慧、共同理想，推動實現“人類命運共同體”。



劉洪友說，此次習主席來日本出席峰會，也必將推動中日兩國關係進一步發展，同時提振在日華僑華人信心，為僑胞帶來更多發展機遇。



在日中國科學技術者聯盟會長楊克儉告訴記者，中日在經濟、科技等許多領域都是互補的，合作雙贏的潛力巨大。作為一名旅日科技工作者，衷心期待習主席出席G20大阪峰會，為中日經濟、科技交流帶來更大推動力，使中日各領域交流合作更上一層樓。



中國留日同學總會會長汪先恩說，廣大留日學人雖身在海外，但時刻關注著國內日新月異的變化，為祖國的快速發展深感自豪。聽聞習主席將出席G20大阪峰會的消息後，我們心情十分激動，同時信心也更加堅定，今後將繼續講好中國故事，展現新時代中國學子風采，做好為國服務，為中華民族偉大復興作出應有貢獻。



（來源：中國新聞網）