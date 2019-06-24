游盈隆：民進黨勿辜負人民給你執政機會

游盈隆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月24日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會董事長游盈隆昨天在臉書寫下六點理由，宣布退黨。他今天上午受訪說，入黨、退黨都是一種良心的選擇，他不知道之前退黨同志們心情如何，但他是入黨24年115天的資深黨員，青春歲月、最好歲月，都奉獻給黨，無怨無悔、做牛做馬。但是現在很多事情不能假裝看不見，面對良心折磨，任何人都會在一個時間點做了斷，現在是適當的時候。希望民進黨不要辜負人民給你執政機會。



曾任民進黨副秘書長等職，加入民進黨24年多的游盈隆上午出席台灣民意基金會舉行“新形勢下的2020台灣“總統”大選”民調發表會前受訪，做上述表示。



被問到退黨最主要理由，游盈隆說，臉書上提到的六點都一樣重要。是否因為民黨初選制度？他強調，那只是因素之一，自民進黨2016年重返執政之後，發生很多事情對黨非常失望，沒有善用執政時間，好好為台灣做事情，蹉跎執政光陰是非常大的罪惡。



是否認為退黨會有骨牌效應？他說，他不知道，這是他個人選擇，人走到這樣時間點，應該要問問良心，問你的理智是否要做個決定的時候，現在是適當的時候。



媒體問到沒有特赦陳水扁是否有是退黨因素？他表示，特赦是重要事情，不是扁個人利益問題，是整個“國家”社會的事情，任何憲政“國家”對前“總統”特赦是現任“總統”的權力，必須要用這樣權力為“國家”謀福利。扁所遭遇的一切，社會上有很大的爭議，這個問題要有一個果斷明智的處理，所以蔡英文有機會做這件事情，但是她沒有做，讓社會陷入藍綠撕裂，是過去三年很糟糕的事情，台灣社會已經浪費力氣在舊思維打轉，沒有展開新局，蔡英文要負起很大責任。



退出民進黨會很感慨？游盈隆說，要結束一斷和情人、妻子，或是老朋友感情的時候，體會那種心情就會了解他的心情。黨當然是一個群體。將近25年前遇見，所以他引徐志摩的詩來形容，他很珍惜這段緣份、這段情，希望民進黨不要辜負人民給你執政機會，要帶領們人民走向最好的國度。



有人也問到是否要選“總統”？但游盈隆也說，怎麼會有這個問題。