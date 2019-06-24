辛識平：散播謬論不是解決問題的正確態度

辛識平（來源：新華網） 中評社北京6月24日電／日前，美國白宮貿易顧問納瓦羅在接受福克斯電視台採訪時，再次拋出“強制技術轉讓”“網絡黑客攻擊”等陳詞濫調，還表示“知識產權盜竊正是美國政府對中國採取激進立場的主要原因”。



再過幾天，中美兩國元首將在二十國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤。在這樣的節骨眼上，美國一些人又出來散播謬論、製造雜音，不利於雙方通過平等對話解決問題。



納瓦羅曾在其代表作《致命中國》中，對中國進行污蔑，被媒體稱為“鷹派中的鷹派”，在中美經貿磋商中多次扮演不光彩的“攪局者”角色。去年5月與11月雙方談判前，還有去年12月中美兩國元首會晤之後，他都曾發表強硬言論攻擊中國。就在兩國元首將在日本大阪舉行會晤前夕，納瓦羅又對中國潑臟水，並且放言：我們要麼得到很多，要麼沒有。



從納瓦羅的一系列言論中，人們不難看出，以臆想代替事實、以情緒代替理性，正是美國一些人的思維習慣。納瓦羅們罔顧事實真相，無視國際貿易運行的規律和規則，而是陷在唯我獨尊、你輸我贏的零和博弈思維中，給中國羅織“盜竊知識產權”等“罪名”，大肆炮製“中國威脅論”聳人聽聞。這些偏激的做法不僅荒謬，而且危險。



中方《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書明確指出，歷史和事實充分證明，中國在科技創新方面取得的成就不是偷來的、不是搶來的，而是通過自力更生、艱苦奮鬥得來的。



中國高度重視知識產權保護，已建立起符合國際通行規則和適應中國國情的知識產權法律體系，重視發揮知識產權司法保護的主導作用，取得顯著成效。2018年，中國提出的發明專利申請達到150多萬件，已經連續8年名列世界第一；中國支付的知識產權使用費已達到356億美元，比2001年增長了近19倍；中國向美國支付的知識產權使用費達到86.4億美元，佔中國購買知識產權總額的將近1／4。

