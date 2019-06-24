普京：俄羅斯永遠不會在南千島群島降下國旗

中評社北京6月24日電／“儘管日本提出領土要求，但俄羅斯永遠不會在南千島群島（日本稱北方四島）降下自己的國旗。”在啟程參加G20大阪峰會並與日本首相安倍晉三會面前，俄羅斯總統普京接受俄媒採訪時，堅定地表明莫斯科在俄日爭議領土問題上的立場。俄專家稱，普京此舉是向日方表明，不要對兩國首腦會談抱有不必要的期望。



安倍晉三21日接受日本讀賣電視台採訪時表示，他希望在即將舉行的G20峰會期間與普京會晤，以便在制定雙邊和平條約方面取得進展。而普京22日參加俄羅斯第一頻道電視台節目時表示，俄羅斯不會在南千島群島降下本國國旗。普京強調，俄羅斯有一系列繼續實施大力發展遠東的經濟計劃，其中包括南千島群島。“我們將發展那裡的基礎設施。你們知道，不久前當地機場已投入使用。”俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所學者克里斯季娜·沃達表示，為了讓東京不要對普京和安倍晉三在G20峰會上的會談結果抱有不必要的期望，普京採取先發制人的策略。



《日本經濟新聞》23日評論稱，普京的最新表態預示著日俄談判將非常艱難。不僅在G20大阪峰會上不會達成共識，而且安倍晉三在任期間也很難在領土問題上取得突破。



俄新社23日報道稱，俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會第一副主席弗拉基米爾·扎巴羅夫當天表示，南千島群島是俄羅斯的領土，這沒有任何爭議。“我們敦促日本締結和平條約，在這片島嶼上建立合資企業，這對雙方都有好處。”俄羅斯前駐日本大使亞歷山大·帕諾夫稱，目前俄日關係達到較好水平。“據我所知，兩國計劃簽署真正具有里程碑意義的經濟協議。我不希望因暫停簽署和平條約對兩國關係產生負面影響。”



（來源：環球時報）