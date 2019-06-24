警隊盡職守護安寧　市民愛港呵護警隊

全國政協常委林建岳博士（中評社 資料圖） 中評社香港6月24日電／看到反修例的暴力衝擊場面，關心香港的市民怎能不憂心忡忡？！看到警隊面對衝擊臨危不懼、專業克制、盡忠職守、任勞任怨，守護香港的法治安寧，愛護香港的市民又怎能不表達高度的肯定和謝意？！“世界正義工程”《2017-18全球法治指數》顯示，香港在秩序與治安方面位列全球第四。香港成為全球最安全的城市之一，警隊居功至偉。警隊是香港社會安寧的守護神，警隊受打擊，警員被詆毀，警權遭損害，受害的是全港市民。香港警隊是我們香港人的警隊，值得全社會共同呵護和支持！



市民在電視中看到，在反修例風波中發生暴力衝擊，一些激進分子不斷衝擊警方防線，企圖強闖政府總部及立法會，有示威者更“佔領”金鐘一帶道路，令到附近交通大受影響，連場的衝突不但嚴重擾亂社會秩序，更導致多名示威者、警員以及記者受傷，令到所有關心香港的人都憂心忡忡。



警隊再次展示專業盡職執法素質



必須肯定的是，警隊在應對暴力衝擊中，再次展示出專業盡職的執法素質。從電視畫面情況清楚看到，面對激進分子投擲削尖的鐵支、磚頭等足以致命的物件，導致多名警員受傷倒地，警隊臨危不懼，盡忠職守，緊守崗位，以專業、克制、高效的執法行動，保護了政府總部、立法會以及金鐘主幹道的安全，有效阻止暴力衝擊對市民、對香港造成更大傷害。



這場暴力衝擊至今共造成81名示威者受傷，而警方亦有22人受傷。雖然傷者一個也嫌多，但無可否認，正是由於警方專業盡職的表現，令到因衝突而受傷的人數大為減少。如果不是警方的專業、克制和忍讓，在這樣大規模的衝擊下，受傷人數絕不只此數字。在這場風波中，香港警隊任勞任怨，風餐露宿，守護香港的安寧，市民怎能不表達高度的肯定和謝意？！



香港警察堪稱世界第一流的執法隊伍。“世界正義工程”發表的《2017-18 全球法治指數》顯示，香港在秩序與治安方面位列全球第四。香港成為全球罪案率最低的城市之一，警隊在維持治安及社會秩序的優越表現居功至偉。國家主席習近平2017 年七一前夕到訪八鄉少年警訊永久活動中心時，高度讚揚香港警隊在維護法治、維持社會穩定方面的關鍵作用，特地向香港警隊3 萬多警務人員致以崇高敬意！習主席的講話表明了中央對香港警隊的高度重視。



任何政府都不容許違法衝擊行動



任何政府都不會容許違法衝擊行動。只要觸及了法治和社會秩序的底線，警方都會毫不留情強力反制，甚至不惜採用較大武力，不會有任何手軟。看看“民主大國”美國，幾年前爆發的“佔領華爾街”運動，上千人在美國紐約曼哈頓聚集，試圖“佔領”華爾街，遭到美國警方的強力鎮壓，更動用武裝警察和鏟車、催淚彈進行清場，過程中拘捕約700人，事後有20人因擾亂治安而遭刑事指控。再看看最近法國的“黃背心運動”，為平息騷亂，法國不僅施放催淚彈、橡膠子彈，用水炮驅散示威者，更出動軍隊，派遣裝甲車上街控制秩序。截至今年1月亦已有5,600人被捕，而根據法國2月中公佈的數字，當時已有1,796人被定罪，另有1,422人正在等候審訊。



香港這次反修例暴力衝擊的場面也不小，但受傷人數卻遠遠低於其他國家及地區，這正反映了香港警方的克盡己責和克制忍讓，以最低的武力穩定了場面。



警隊治安守護神 打擊警權市民受害



香港警隊是香港繁榮穩定的基石，是香港人的驕傲，值得全港社會共同呵護和支持！然而，有人不斷在社會上散播各種“仇警”言論，甚至發動“包圍”警察總部。這是市民不願見到的。警隊是社會治安的守護神，警隊受打擊，警員被詆毀，警權遭損害，受害的只會是全港市民。香港警隊是我們香港人的警隊，所有關心香港的市民都應支持警隊堅定執法，維護香港法治安寧！



（來源：文匯報，作者林建岳博士系全國政協常委）