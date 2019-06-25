王受文答中評：期待G20發出兩大強烈信號

外交部就日本大阪G20峰會舉行中外媒體吹風會。（中評社 林艶攝） 中評社北京6月25日電（記者 林艷）商務部副部長王受文6月24日上午出席外交部舉辦的日本大阪G20峰會吹風會，期間，他回答中評社記者提出的有關問題表示，希望國際社會能夠在G20峰會上發出兩個強烈信號：一是就多邊貿易體系發出更強烈的信號，明確表達反對單邊主義和保護主義；二是針對WTO面臨的重大深層危機包括上訴機構僵局問題發出強烈信號。



世界貿易組織總幹事阿澤維多20日在日內瓦表示，國際貿易緊張局勢仍未顯現出緩和跡象，這一局勢需要緊急應對並採取行動。中方在G20峰會上將會提出哪些緩解當前貿易衝突的方案？對此，王受文回答中評社記者提出的問題表示，多邊貿易體系以以WTO為核心推動，對全球貿易發展和世界經濟發展，包括可持續發展都起到非常重要的作用。現在WTO面臨著很多深層次的挑戰，需要WTO成員特別是G20成員一起作出積極努力來共同應對。



王受文表示，中國非常重視多邊貿易體制，習近平主席也在許多場合也都表達了中方的立場。中方支持WTO的有效性和權威性，特別是在今天WTO遇到一些挑戰的情況下，中國也採取了一系列措施來支持WTO的正常運行及進行必要的改革。



王受文現場和記者們舉了幾個例，比如去年商務部發布了關於世貿組織改革的三項原則和五點主張，在此基礎上今年中國向WTO秘書處提交了中國關於世貿組織改革的建議文件。對於世貿組織遇到的問題，中國與其他WTO成員也保持著密切溝通。前不久，中國和印度南非就國際貿易中的發展問題作出共同聲明，我們也和歐盟成立WTO的聯合工作組，向WTO有關機構提交了有關WTO上訴機構的改革建議。此外，中國還積極參與WTO的談判倡議，比如，今年年初中方與75個WTO的成員一起就貿易有關的電子商務談判發出倡議，並且與另外50多個WTO成員就服務貿易和國內規制議題談判發表聯合聲明。他指出，今年11月還要在上海舉辦WTO小型部長會議，就WTO面臨的挑戰和我們需要採取的措施進行討論。



王受文強調，我們希望這次G20峰會的召開，國際社會能夠期待能夠就多邊貿易體系發出更強烈的信號，明確表達反對單邊主義和保護主義，並且對WTO面臨的重大深層危機包括上訴機構僵局問題發出強烈的信號。



王受文在吹風會介紹中也提到，當前形勢下，國際社會期待G20大阪峰會能夠繼續展現凝聚力和行動力，就國際重要經貿議題進行坦誠、深入和建設性對話，為新形勢下世界經濟發展提供新指引、開拓新思路。6月舉行的G20貿易部長會發表聯合聲明，就構建良好貿易投資環境、推動世界貿易組織改革、加強貿易與數字經濟聯動、促進可持續和包容增長等形成積極共識，為深化G20經貿合作注入了動力。



王受文表示，中方期待各方能以此為基礎，推動大阪峰會在以下領域凝聚更多共識：第一，建設性推動世界貿易組織必要改革。中方支持對世界貿易組織進行必要改革，以增強其權威性和有效性。我們期待峰會能進一步凝聚支持多邊貿易體制、反對單邊主義和保護主義的積極共識。第二，構建自由開放的貿易投資政策環境。中方願與各方一道，堅持開放的政策取向，為各國企業和投資者構建自由、公平、非歧視、透明、可預見和穩定的貿易投資環境。第三，加強貿易投資務實合作，促進包容和可持續增長。我們期待峰會積極探索新的增長動能和發展路徑，促進貿易投資與數字經濟深度融合，讓新技術、新知識造福更多國家和人民。相信大阪峰會將達成積極務實經貿成果，推動經濟全球化更加開放、包容、普惠、平衡、共贏，為促進世界經濟增長注入動力。

