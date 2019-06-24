民調：賴清德好感度第一　韓國瑜反感度第一

台灣人對五位政治人物感情温度的排行。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北6月24日電／色彩偏綠的台灣民意基金會今天公布台灣人對主要政治人物的感情溫度民調，最新研究發現，在感情溫度排行榜上，賴清德勇奪第一，柯文哲第二，蔡英文第三，郭台銘第四，韓國瑜最後一名；在好感排行榜上，賴清德第一，蔡英文第二，柯文哲第三，韓國瑜第四，郭台銘最後一名。在反感排行榜上，韓國瑜第一，蔡英文第二，郭台銘第三，柯文哲第四，賴清德最後。在無感排行榜上，郭台銘第一，柯文哲第二，賴清德第三，蔡英文第四，韓國瑜最後。



台灣民意基金會今天早上在台大校友會館召開六月2020大選民調發表會。由基金會董事長游盈隆主持並主講，邀請丁庭宇、林嘉誠、楊其文等三位學者專家與談。



另外，在假定蔡英文、韓國瑜、柯文哲三人競爭的情況下，最新民意顯示，蔡英文 暫居第一，領先韓國瑜 7.5 個百分點，領先柯文哲 9.4 個百分點。詳細數字 如下，在二十歲以上的台灣成年人中，36.9%蔡英文，29.4%韓國瑜，27.5% 柯文哲，5.4%尚難決定，0.8%不知道。



在假定蔡英文、郭台銘、柯文哲三人競爭的情況下，最新民意顯示，蔡英文 暫居第一，領先柯文哲 7.4 個百分點，領先郭台銘 9.4 個百分點。詳細數字 如下，在二十歲以上的台灣成年人中，35.5%蔡英文，28.1%柯文哲，26.1% 郭台銘，9.6%尚難決定，0.7%不知道。



此次民調由山水民意研究公司執行，訪問時間在6月17日至18日，有效樣本：1092人 抽樣誤差在95%的信心水準下約 ± 2.98 個百分點。