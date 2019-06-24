藍初選民調：郭台銘領先、朱立倫小贏韓國瑜

國民黨2020初選的競爭狀況。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北6月24日電／財團法人台灣民意基金會今天上午發布六月2020大選民調發表會顯示，中國國民黨2020初選最新競爭狀況，在黨內互比五人競爭，鴻海集團前董事長郭台銘以29%支持度佔上風，前主席朱立倫26.7%，高雄市長韓國瑜支持度則為26.4%，前台北縣長周錫瑋2.3%，孫文學校總校長張亞中0.5%，尚難決定12.8%，不知道2.2%。



本次記者會由台灣民意基金會董事長游盈隆主持並主講，並邀請前台北市副市長丁庭宇、前“行政院”研考會主委林嘉誠、前台北藝術大學校長楊其文等與談。



此次民調進一步的分析顯示，有以下四點發現：



第一、在年齡層方面，朱立倫在24歲以下選民中，稍佔上風；郭台銘在25歲以上，50歲以下選民佔有優勢；韓國瑜在50歲以上選民中較受青睞。



第二、在教育程度方面，郭台銘和朱立倫在大學以上教育程度選民中較具強吸引力，而郭台銘又略勝一籌；而韓國瑜在大學以下的各教育程度選民中較佔上風。



第三、在職業背景方面，郭台銘在自營商/企業主、高階白領人員、低階白領人員以及軍公教方面較佔優勢，簡單的說，他獲得較多中產階級的支持；韓國瑜的支持主力來自中下階層，他在勞工、農民、家庭主婦、退休人員、無業/待業者方面擁有較多的支持；朱立倫的社會支持似乎來自各界，但在郭韓的擠壓下，各界支持規模相對較小。



第四、在政黨認同方面，韓國瑜獲五成六國民黨認同者支持，郭台銘獲二成五，朱立倫只有一成五；在中性選民方面，郭台銘獲三成支持，韓國瑜二成五，朱立倫二成四；在民進黨認同者方面，朱立倫獲三成七的支持，郭台銘獲三成三的支持，而韓國瑜只獲得6.9%的支持。



本次民調查委託山水民意研究公司負責問卷編制、抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2019年6月17-18兩天；以全台為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全台住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本 1092人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依“內政部”最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意基金會。