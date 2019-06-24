美伊緊張升溫　美前軍事幕僚憂局勢恐迅速失控

中評社香港6月24日電／美國總統特朗普最後一刻取消空襲伊朗後，美國前參謀首長聯席會議（JCS）主席穆倫（Mike Mullen）今天警告，美國與伊朗的緊張局勢可能“迅速失控”。



法新社報道，華府和德黑蘭間的你來我往，從伊朗上週擊落美國偵察無人機開始，促使華府準備對伊發動報復性攻擊，但特朗普最後因為可能造成“不成比例”的大型死傷，而決定縮手。



穆倫告訴美國廣播公司（ABC）“本週”（This Week）節目：“我最大的擔憂是，總統所剩空間不多、剩下選項不多。而我們日前險些空襲伊朗上的說法反反覆覆，這件事有可能會迅速失控。” “我們現在最不需要的就是跟伊朗打仗。”



中央社援引報道，特朗普把伊朗定調成危險國家，並在去年5月退出國際性的伊朗核協議。按照協議，伊朗同意大幅縮限核計劃以換取國際解除部分制裁措施。



特朗普不斷尋求淡化緊張局勢，一再表明自己不願將這個爭端升級成軍事衝突。



特朗普明天將對伊朗祭出新制裁，美國網戰司令部據報也已攻擊伊朗的軍事電腦系統。



然而，諸如美國家安全顧問波頓（John Bolton）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等的特朗普部分核心幕僚，據說傾向採取更強硬的美國戰略。



穆倫是前總統小布什內閣人員，2007年至2011年間也曾效力奧巴馬政府。他認為，政治人物需要使用外交手腕來阻止伊朗的核子野心。



他表示：“我們的體制就是如此，政治人物需要找出達成目標的方法，也就是沒有核武的伊朗。而從我的觀點來看，要不透過政權更迭、不透過戰爭武力。”