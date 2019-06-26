中評社香港6月26日電/孫輝：漓水風情畫 桂林山水詩 ——桂林行吟十章（上）



作者：孫輝 遼寧撫順 退休





漓水風情畫 桂林山水詩



——桂林行吟十章（上）





（一）七律*雨中桂林（下平：八庚）



“秋北京、夜上海、霧重慶、雨桂林”，是說秋天的北京最具古都氣質,夜裡的上海能讓你領略國際大都市的風采,霧中的重慶景色最為獨特,雨中的桂林可稱南方婉約山水的代表。5月底結伴游桂林，對此更有了真切的感受。一出桂林北站，但見整座城都掩映在茫茫雨霧中，飄飄渺渺，美出天際。霏霏小雨漫天飛揚，薄薄的雨霧輕輕柔柔地籠罩著這裡秀美的青山和碧青的綠水。漓江洲島、亭榭樓台，隱約可見、或淡或濃，耐人品味的九馬畫山，峭壁臨江，天筆勾勒出九匹駿馬，翩然若飛。榕城桂林猶如一幅水墨畫卷，充滿詩情畫意，仿佛一位羞答答的美人兒，戴著朦朧神秘的面紗，旋轉著漫妙的舞姿，恭迎著遠方的遊客——





輕紗曼籠罩榕城，雨打芭蕉韵有聲。



薄霧蒙蒙添嫵媚，煙波渺渺顯崢嶸。



一江翰墨濃時雅，九馬丹青淡處萌。



似夢迷離仙境近，歸園陶令且逢迎。





（二）七律*象山水月 (下平：十一尤 )





位於桂林市中心的訾州象鼻山，原名漓山，以神奇著稱。因酷似一只站在江邊伸鼻豪飲漓江甘泉的巨象而得名，被人們稱為桂林山水的象徵。水月洞在象鼻山的象鼻和象腿之間，洞口朝陽，洞在水上，南宋詩人範成大說它"其形正圓，望之端整如月輪"。水月洞裡江水通流，可泛小舟，在明月之夜，它的倒影則構成"水底有明月，水上明月浮"的"象山水月"奇觀，使歷代詩人吟咏不止。宋薊北處士《和水月洞韵》詩： "水底有明月，水上明月浮。水流月不去，月去水還流。"形象地描繪了這一景致。陸游雖然沒有到過桂林，但對這裡的奇山秀水神往不已。他把詩和信札寄給當時任昭州(今廣西桂林市平樂縣)太守的朋友杜思恭。杜思恭則"命工刻與崖石，與世人共之"。







訾州煙雨景深幽，水月漓山勝跡留。



洞口朝陽明玉鏡，崖門沉碧暗蟾鈎。



冰盤激浪搖寬墅，寶鑒飛波泛小舟。



墨客千秋歌不斷，村翁一曲信天游。



注：“玉鏡”、“蟾鈎”、“冰盤”、“寶鑒”，皆為月亮的別稱。







（三）七律*竹筏漓江（下平：八庚）



煙雨漓江是山與水的交融。蒙蒙細雨，把層層山峰籠罩在薄薄的清紗之中，如夢似幻，山和水的有機結合，蔚成美景。竹筏漓江，別有一番滋味。百里漓江畫廊猶抱琵琶半遮面，就淹沒在這茫茫無盡的煙雨中了。筏行江上，碧水縈回，奇峰倒影。那真是“一櫓漁歌一櫓春，天光雲影了無塵”，“玉璧江心映，船歌岸柳聽”，“青山簇簇水中生。“分明看見青山頂，船在青山頂上行”；那真是“山色空蒙雨亦奇”，嫵媚崢嶸，風旖旎旎，美不勝收。江岸上，雨霧中，深潭、噴泉、飛瀑參差錯落，還有茂林修竹，田間農舍，沙灘溪流……那一簇簇一攏攏一排排清翠的鳳尾竹，把一條漓江溫溫柔柔，鬆鬆款款地簇擁著。真個是純淨如洗的“千朵碧蓮花”，清新脫俗、絢麗多彩的水墨畫長卷。





一篙點破碧晶瑩，倒影雲嵐澈底清。



瀲灩潺潺山上過，嵯峨簇簇水中行。



風光入眼詩章立，景色縈懷畫卷橫。



別樣澄明淳似酒，漓江醉客自多情。







（四）七律*大圩古鎮(下平：十一尤)





大圩古稱長安市、蘆田市。古韵猶存的大圩老街順著漓江綿延2公里長，不寬的街道上鋪著青石板，石板路兩邊是保存完好的老房子。古鎮始建於北宋初年，距今已有千年歷史，江岸古榕濃蔭，或龍亭飛角，或丹桂飄香，或鳳竹搖曳。與鎮區垂直合而伸入江中13個碼頭（比桂林市的碼頭還多5個）小巧玲瓏，古樸秀美，似乎訴說著過往的輝煌。老街至今還保留著的許多竹編作坊、草鞋作坊、傳統的喪葬用品店、草醫診室、老理髮店等一批古老的手工作坊，似乎在講訴著古老的故事。“古渡水流平，埠盛商船行，巷深店鋪多，街旺生意興，青石溜光處，銀號影伶仃”。它就像是鑲嵌在漓江河畔的一顆璀璨明珠，熠熠生輝，在歷經千年歲月的沉澱中散發著幽靜古樸的氣韵。始建於明的單拱石橋萬壽橋，仍雄跨鎮南。蜚聲全國乃至東南亞的電影《劉三姐》開頭的第一組鏡頭和第一首歌就是在這裡拍攝的：劉三姐乘坐的小船橫穿漓江，來在萬壽橋下，三姐開唱：“嗨哎——山頂有花山腳香，橋下有水橋面涼。心中有了不平事，山歌如火出胸膛……”匆匆一瞥，聲猶在耳——





清山缺處起危樓，水岸人家古渡頭。



窄巷留痕圩鎮老，長街築夢手坊稠。



鳳竹搖曳歌聲美，丹桂飄香氣韵遒。



滄海揚塵逢盛世，蘆田此日足風流。





注：“蘆田”，大圩古鎮別名“蘆田市”。





