孫輝：孫輝：漓水風情畫 桂林山水詩 ——桂林行吟十章（中）

中評社香港6月27日電/孫輝：漓水風情畫 桂林山水詩 ——桂林行吟十章（中）



作者：孫輝 遼寧撫順 退休





漓水風情畫 桂林山水詩



——桂林行吟十章（中）



（五）七律*冠岩探幽（下平：十一尤）





“桂林山水甲天下，山水兼奇唯冠岩”。冠岩堪稱“世界溶洞之冠”，是一個具有千年人文歷史的地下溶洞，前以洞內泉水甘洌而名"甘岩"，後因其山外形如朝冠而名"冠岩"。它是唯一能在一個景區就能盡享桂林山水享譽中外的“山清、水秀、洞奇、石美”這些美景的風景區。岩洞深幽，景物非凡。岩分三層五洞，層層相叠，洞洞相連，水貫其中，逶迤曲折，風景優美，冬暖夏涼。它以其無與倫比的絕色風光令無數文人騷客為之傾倒，為之歌咏傳誦。早在公元1637年，徐霞客就慕名前來，成為發現並記載冠岩第一個探洞名人。明代蔡文有詩描述冠岩曰：“洞府深深映水開,幽花亂石白雲堆。中有一脈清流出,不識源從何處來”。在濤聲陣陣的奇妙環境中漫步，從水上橋欄折入幽暗的地下河浮橋，穿越如畫卷般神奇碧蓮玉笋仙境中，使人心醉神迷，格外愜意；恬靜悠閑、流連忘返——





甘岩競秀快雙眸，曲徑逶迤洞府幽。



石乳三層驚遠客，泉流一脈蕩輕舟。



神居仙境無為惱，人在蓬壺已忘憂。



玉笋碧蓮分氣象，歸來醉問幾何秋。







（六）七律*馬嶺鼓寨（下平：二蕭 ）



馬嶺鼓寨依山傍水，地處一個巨大的天然盆景中，山嶺分布有如“五馬回龍”之勢，故名“馬嶺”。四周群山環抱，連綿不斷，拔地而起的朝寨山，聳入雲霄，雨山恰似玉柱擎天，相得益彰。中央是絢麗多姿的小青山，山腳碧水清溪，古樹參天，古民居座落其間；古寨至今保存較完整的古廟、古樓門、古巷、烽火台，仿佛都在述說著侗家的歷史文化風情。蒙蒙細雨中，侗族青年就用歌聲迎接遠方客人的到來。走在一座座錯落有致的吊腳樓間，熱情接待我們的四阿嫂款款而談：古樓、風雨橋和大歌為侗族“三寶”；他們這裡至今保有母系社會的生活習俗，男的在家裡打銀子帶小孩，女的在外面掙錢養家。本為扶貧項目的風情園依山而建，空氣清新，桃李滿園，花果飄香。幽靜的生態環境、秀美的山水景觀和原生態田園風光相映成趣、純樸自然。





五馬回龍古寨妖，迎賓樂起侗鄉謠。



鼓樓斜巷瑤煙裊，碧水清溪玉帶飄。



探妹爬窗男子巧，行歌坐夜女兒驕。



桃源誰道無尋處，聽雨觀山不寂寥。





注：“探妹爬窗”、“行歌坐夜”，為原汁原味的傳統侗情民俗。







（七）七律*月掛高峰----同題步清代徐廷諍原韵





月亮山是陽朔境內的奇景，有天下名山、仙山、靈山的美譽。山頂上有一個貫穿的大洞，好像一輪皓月，高而明亮，內多乳石，狀如嫦娥、玉免，與廣寒宮神話相合。游人走山南的"賞月路"，從不同的角度可以看到圓月、半月和眉月的不同景象。清代徐廷諍稱此景為"月掛高峰"，他作詩道:"峰巒頂上鏡光浮，旦夕空明未見收。自昔懸崖崩一角，至今遺魄照千秋。山穿月曜無圓缺，月出山輝任去留。萬古不磨惟此鏡，與君長作廣寒游。"吾今來游，特步其韵而記之——





天工神斧不虛浮，圓缺陰晴一望收。



冰鑒方磨初暑雨，瓊輪更洗廣寒秋。



嫦娥戀故靈山憩，玉兔思鄉寶地留。



俯仰星空依雅韵，歸來逐夢作高游。





注：“冰鑒”、“瓊輪”，皆為月亮的別稱。





